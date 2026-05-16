Ver River vs. Rosario Central en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

River y Central se enfrentan en un partidazo.

River recibirá este sábado 16 de mayo a Rosario Central por las semifinales del torneo Apertura. Un partido caliente en la previa por el cuestionado arbitraje en el cruce entre los rosarinos y Racing, en el que se definirá uno de los pasajes a la gran final en Córdoba. Para el "Millonario", la búsqueda pasa por ganar un título después de dos años de sequía (Supercopa Argentina 2024), mientras que el "Canalla" busca concretar en los playoff lo que se le negó dos veces en 2025 siendo el mejor de la tabla anual.

El conjunto de Eduardo Coudet llegó a esta instancia con muchos cuestionamientos desde lo futbolístico, pero mientras sigue en la búsqueda de su mejor forma suma resultados. Y ganó siete de los últimos diez encuentros que disputó, con la derrota frente a Boca como el golpe más duro que hasta el momento recibió el "Chacho" en su ciclo, pero primero en su grupo de la Sudamericana y entre los cuatro mejores del torneo.

Por dónde ver River frente a Rosario Central

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta se hacerlo es a través de los canales oficiales

es ilegal, por lo que la forma correcta se hacerlo es a través de los canales oficiales El encuentro de River contra Rosario Central se jugará este sábado (hora a confirmar) y será transmitido por el Pack Premium (ESPN Premium o TNT Sports).

El descargo de Di María por los cuestionamientos en los arbitrajes

El encuentro frente de Rosario Central frente a Racing dejó mucha polémica. El árbitro Darío Herrera expulsó a "Maravilla" Martínez por golpear en la cara a Emanuel Coronel sin que se esté en disputa la pelota, mientras que en el suplementario echó por doble amarilla a Marco Di Cesare, lo que derivó en las quejas de todo Racing. Y quien salió con los tapones de punta tras el partido fue el presidente de Racing, Diego Milito, que aseguró que los "robaron". "Es el momento de reflexionar. Hoy nos sentimos, una vez más, robados. Creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente triste, sino con ese enojo de decir '¿hasta cuándo?' Uno viene con ilusión, pensamos que puede cambiar. Y siguen pasando los partidos. Hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso, desde todo punto de vista. Me duele", afirmó el ídolo académico.

Central de nuevo en el centro de la polémica.

Frente a estas declaraciones, Ángel Di María lanzó un duro posteo en donde expresó: "Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas. ¿Qué loco, no? ¿Antes se debatían tanto los penales? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas? Caretas".

Rodolfo D´Onofrio pidió "guardia alta"

Una vez consumada la victoria de River frente a Rosario Central, quien tuiteó sobre el partido que se le viene al "Millonario" fue el ex presidente de River Rodolfo D´Onofrio, quien planteó que el conjunto de Núñez debe ir con la "guardia alta", frase que se suele aplicar cuando se pide tener cuidado con los arbitrajes. "Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. ¡Es increíble!", apuntó el ex mandatario riverplatense.

La declaración de D´Onofrio coincide con la postura que tomó River en el último tiempo de pronunciarse en disidencia con la gestión del "Chiqui" Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), algo que derivó en la decisión de Stefano Di Carlo de renuncial al Comité Ejecutivo, en rechazo a la proclamación de Central como campeón por la tabla anual en 2025.