Escala salarial de sanidad en julio 2026: cuánto cobran trabajadores de hospitales, sanatorios y clínicas, según la categoría

Cuánto cobran empleados de sanidad

Los trabajadores de la sanidad cobrarán en julio de 2026 con un nuevo aumento salarial, en el marco de la paritaria acordada entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y las cámaras empresarias del sector.

La actualización corresponde al segundo tramo del acuerdo salarial para el trimestre junio-agosto y contempla un incremento del 2% sobre los salarios básicos, además del pago de una asignación no remunerativa de $90.000 para los trabajadores comprendidos en los principales convenios colectivos de la actividad.

De cuánto es el aumento para Sanidad en julio

El acuerdo paritario estableció una recomposición salarial escalonada:

Junio: 3,7%.

3,7%. Julio: 2%.

2%. Agosto: 1,6%.

Además de los aumentos porcentuales, se acordaron sumas fijas no remunerativas de:

$90.000 en junio.

$90.000 en julio.

$80.000 en agosto.

El convenio también prevé que, desde agosto, $12.000 se incorporen al salario básico de la categoría inicial, con impacto proporcional sobre el resto de las categorías.

Trabajadores de sanidad

Cuánto cobran los trabajadores de clínicas y sanatorios en julio

Los salarios correspondientes al Convenio Colectivo de Trabajo 122/75 quedaron de la siguiente manera:

Bioquímicos, nutricionistas, farmacéuticos y kinesiólogos: $1.451.417,70 + $90.000.

$1.451.417,70 + $90.000. Obstétricas e instrumentadoras: $1.319.948,92 + $90.000.

$1.319.948,92 + $90.000. Cabos de cirugía: $1.319.948,92 + $90.000.

$1.319.948,92 + $90.000. Cabos de piso o pabellón: $1.296.809,65 + $90.000.

$1.296.809,65 + $90.000. Enfermeros de cirugía y esterilización: $1.262.102,03 + $90.000.

$1.262.102,03 + $90.000. Auxiliares técnicos de Rayos X: $1.262.102,03 + $90.000.

$1.262.102,03 + $90.000. Pedicuros y masajistas: $1.262.102,03 + $90.000.

$1.262.102,03 + $90.000. Enfermeros de piso y consultorios externos: $1.227.388,10 + $90.000.

$1.227.388,10 + $90.000. Personal de terapia intensiva, unidad coronaria, nursery, foniatría y riñón artificial: $1.227.388,10 + $90.000.

$1.227.388,10 + $90.000. Técnicos de laboratorio, hemoterapia, fisioterapia y anatomía patológica: $1.173.398,47 + $90.000.

$1.173.398,47 + $90.000. Mucamas de cirugía: $1.090.476,16 + $90.000.

$1.090.476,16 + $90.000. Asistentes geriátricos: $1.067.337,32 + $90.000.

$1.067.337,32 + $90.000. Camilleros: $1.061.553,60 + $90.000.

$1.061.553,60 + $90.000. Personal de lavadero y ropería: $1.044.197,46 + $90.000.

$1.044.197,46 + $90.000. Mucamas de piso y geriátricos: $1.038.415,17 + $90.000.

Salarios de sanidad en julio

Escala salarial para hospitales

En el caso de los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo 103/75, los principales salarios básicos son:

Cabo enfermero profesional: $1.337.204,53 + $90.000.

$1.337.204,53 + $90.000. Enfermero profesional: $1.300.333,27 + $90.000.

$1.300.333,27 + $90.000. Instrumentador de sala de operaciones: $1.300.333,27 + $90.000.

$1.300.333,27 + $90.000. Licenciado en Kinesiología y Obstetricia (24 horas): $1.265.107,19 + $90.000.

$1.265.107,19 + $90.000. Personal técnico: $1.243.602 + $90.000.

$1.243.602 + $90.000. Administrativo auxiliar 1: $1.231.447,41 + $90.000.

$1.231.447,41 + $90.000. Maestranza técnica: $1.219.286,86 + $90.000.

$1.219.286,86 + $90.000. Administrativo auxiliar 2: $1.194.974,90 + $90.000.

$1.194.974,90 + $90.000. Auxiliar de enfermería: $1.159.716,53 + $90.000.

$1.159.716,53 + $90.000. Choferes y fotógrafos: $1.159.716,53 + $90.000.

$1.159.716,53 + $90.000. Camilleros: $1.124.471,69 + $90.000.

$1.124.471,69 + $90.000. Peones generales: $1.124.471,69 + $90.000.

$1.124.471,69 + $90.000. Mucamas: $1.100.158,62 + $90.000.

Qué adicionales pueden incrementar el salario

Además del básico y de la suma fija acordada en paritarias, los trabajadores de la sanidad pueden percibir distintos adicionales previstos en cada convenio colectivo.

Entre los principales se encuentran:

Antigüedad.

Trabajo nocturno.

Horas realizadas durante fines de semana.

Trabajo en feriados.

Funciones técnicas o especializadas.

Bonificaciones propias de cada institución.

De esta manera, el ingreso final puede ser superior al salario básico establecido en la escala, dependiendo de la categoría, la antigüedad y las condiciones laborales de cada trabajador.