Padre del DT de la República Democrática del Congo fallece antes del partido frente a Inglaterra

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Inglaterra vs. República Democrática del Congo

El seleccionador de la República Democrática del Congo, ‌Sébastien Desabre, ‌se enteró del fallecimiento de su padre horas antes del inicio del partido de la ronda de 32 de la Copa Mundial que enfrentaba a ​su país ⁠con Inglaterra, en el que ‌su equipo estuvo a ⁠un paso de ⁠dar la sorpresa.

La noticia se dio a conocer al final de la ⁠rueda de prensa posterior ​al partido, cuando el ‌responsable de comunicación ‌del equipo, Jerry Kalemo, dijo: "Anunciamos ⁠que el seleccionador ha perdido a su padre. Nuestro más sincero pésame".

Desabre, que cumplirá ​50 años ‌el mes que viene, respondió con una mirada de desconcierto y luego dijo "gracias", lo que dio lugar ⁠a informaciones erróneas que sugerían que era la primera vez que se enteraba de la noticia.

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Sin embargo, según explicó un responsable a Reuters, se le había comunicado antes ‌del partido en Atlanta, donde los congoleños perdieron por 2-1 tras adelantarse pronto en el marcador y mantener la ventaja durante más de ‌una hora, hasta que Harry Kane marcó dos goles.

El padre de ‌Desabre llevaba ⁠tiempo enfermo, según el mismo responsable, aunque no ​dio más detalles al respecto.

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; edición en español de Manuel Farías)