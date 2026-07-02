Cerró un histórico vivero en Catamarca por la crisis de Jalil y Milei: "Es peor que el 2001"

Los comercios de diversos rubros se ven fuertemente golpeados por la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y los trabajadores lo sienten de manera directa. El Vivero del Sur, uno de los emprendimientos de plantas más conocidos de la Capital provincial, cerró tras ocho años de funcionamiento en la la provincia que encabeza Raúl Jalil.

La familia Rodríguez decidió bajar las persianas del local por la caída del consumo y el fuerte incremento de los costos fijos, especialmente la energía eléctrica. Martín Rodríguez señaló que la situación “es insostenible” y afirmó que el impacto económico actual “es peor que lo que pasó en el 2001”.

“La última boleta que vino es de un millón ochocientos”, contó sobre el costo de la energía del local comercial. Según explicó en diálogo con Radio El Esquiú 95.3, el gasto de luz “te consume casi el sueldo de un empleado y medio”, a lo que se suman alquiler, impuestos y salarios.

Aunque el emprendimiento continuará con ventas online, Rodríguez sostuvo que la situación económica golpea a toda la actividad viverista. “Más de treinta viveros chicos había entre Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo, Capital y Coneta. Hoy quedan nueve”, aseguró. Y agregó: “En dos años, el 80% cerró”.

El productor explicó que, detrás de cada vivero, existe una cadena económica que también se derrumba: vendedores de tierra, fabricantes de macetas recicladas, transportistas y pequeños productores. “Es un mundo muy lindo que en Catamarca estaba articulado y funcionando muy lindo, y que lamentablemente se está cayendo a pedazos día a día”, lamentó.

Rodríguez recordó que el negocio nació en la Plaza de Choya y que logró crecer gracias al movimiento económico que existía años atrás. “Hoy, por más que sepas la fecha de cobro, no tenés venta”, describió sobre la fuerte caída del consumo. Además, advirtió que muchos productores ya no pueden sostener la producción por el valor de los insumos. “Hoy un plástico para un invernáculo está arriba de un millón doscientos”, ejemplificó.

Crecen los reclamos contra la gestión de Jalil: escuelas, fallas eléctricas y rutas intransitables

Mientras el gobierno de Jalil ratifica su apuesta por el litio, los servicios e infraestructura en Catamarca continúan siendo motivo de reclamos por parte de vecinos, padres de alumnos y usuarios que denuncian problemas sin resolver en materia de electricidad, rutas, mantenimiento urbano y establecimientos educativos.

En las últimas semanas se multiplicaron las situaciones y crece la preocupación en la comunidad. Uno de los focos más críticos se instaló en la localidad de La Puntilla, Tinogasta: padres de los alumnos de la Escuela N° 309 decidieron tomar el establecimiento educativo para exigir una solución de fondo a los problemas eléctricos que arrastra el edificio y que impiden el normal dictado de clases.

Las familias rechazaron tajantemente la realización de arreglos parciales o "parches" y reclamaron el reemplazo integral del sistema. Según señalaron, las condiciones edilicias actuales representan un riesgo físico real tanto para los estudiantes como para el cuerpo docente.

El malestar social se traslada a las calles y rutas de la provincia, pero la distancia entre las demandas comunitarias y la agenda oficial parece ampliarse cada vez más. Este martes, el mandatario catamarqueño asistió como uno de los invitados a la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. Su presencia no pasó desapercibida, ya que el Gobierno nacional convocó únicamente a los gobernadores que mantuvieron diálogo institucional con Santilli durante su paso por el Ministerio del Interior.

Horas más tarde, Jalil también participó de la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en Argentina con motivo del Día de la Independencia estadounidense. El encuentro se realizó en la residencia del embajador Peter Lamelas y reunió al presidente Javier Milei, gobernadores, funcionarios nacionales, empresarios y representantes del cuerpo diplomático.

La infraestructura energética también quedó bajo la lupa tras los reclamos de familias residentes en La Quebrada y Cigali Mayu. Los vecinos denunciaron que llevan años esperando conexiones eléctricas formales. "Decenas de hogares aún dependen de conexiones precarias, velas y leña para afrontar la vida cotidiana", manifestaron los afectados de acuerdo a lo detallado por El Aconquija.

Ante esta situación, desde la empresa distribuidora EC SAPEM señalaron que las obras solicitadas son técnicamente factibles. Sin embargo, aclararon que para avanzar se deberán realizar relevamientos previos y cumplirse distintos procedimientos administrativos orientados a evaluar la viabilidad de cada situación en particular.