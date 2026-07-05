DT Deschamps se muestra en calma tras el intenso partido contra Paraguay

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Paraguay contra Francia

Después ​de que Francia se impusiera por 1-0 a Paraguay en un polémico partido de octavos de final del Mundial, el seleccionador ‌francés, Didier Deschamps, intentó ‌mostrarse tranquilo.

Francia terminó el partido con tres amonestaciones impuestas por el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev, a pesar de que Paraguay fue el equipo que se replegó y se dedicó a defender. Pero esa situación era de esperar por parte de Deschamps y su equipo en una tarde sofocante, en el que fue el encuentro más caluroso de ​este Mundial.

"He visto muchas ⁠cosas", dijo Deschamps. "He preparado a los jugadores. Los jugadores esperaban ‌este partido", agregó.

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"No quiero criticar a Paraguay. Cada equipo ⁠juega como quiere. Pero hubo algunos insultos ⁠desde el banquillo contrario que me habría gustado que no se hubieran producido. Lo más importante es que, al final del partido, no ⁠hubo desacuerdos y que nosotros no recibimos ninguna tarjeta más".

"Nos ​han sacado tres tarjetas amarillas por muchas faltas. ‌No digo que no hayamos cometido ‌ninguna falta, pero hubo muchas por parte de ambos equipos".

Manu Koné, ⁠Bradley Barcola y Michael Olise fueron los jugadores amonestados. El goleador francés, Kylian Mbappé, evitó sumarse a ellos a pesar de las provocaciones paraguayas.

Cuando se le preguntó si esto demostraba la madurez del ​capitán francés, ‌de 27 años, Deschamps respondió que Mbappé siempre se ha comportado con madurez en la selección nacional.

"Muchos medios de comunicación han dicho que ha evolucionado", dijo Deschamps. "No quiero contradecirme, pero Kylian tiene ante ustedes una imagen que dista mucho de ⁠la realidad".

"No quiero mentir. He dicho desde el primer día que tenía ese espíritu. Se entregó al máximo físicamente. Es un gran jugador de primer nivel sobre el terreno de juego. Pero cuando habla, habla en nombre de todo el grupo".

Hasta el penal de Mbappé en el minuto 70, provocado por un regate del suplente Désiré Doue y una entrada de ‌Diego Gómez, seguía existiendo la posibilidad de que Francia siguiera los pasos de Alemania y quedara eliminada del torneo a manos de Paraguay, poniendo así fin a los catorce años de Deschamps al frente de la selección.

Deschamps insistió en que nunca se lo había planteado.

"Voy a ser ‌claro. Nunca pensaré en eso", dijo. "El único sentimiento que tengo es hacer todo lo posible para que (el equipo) funcione de la mejor manera posible. El ‌último partido podría ⁠haber sido hace cuatro años o hace ocho. Podrían haberme dicho: 'Te vas a casa'. Así son las cosas".

"Tengo una ​filosofía positiva. Junto con mi cuerpo técnico, vamos a hacer todo lo posible por ganar. Pero sabemos que esto es fútbol. A veces se pierde. Pero si lo das todo, entonces estarás tranquilo".

(Edición: Christian Radnedge)