Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy miércoles 8 de julio

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA) para la jornada de hoy miércoles 8 de julio se ubican en los siguientes valores promedio, según los datos informados por las empresas al Gobierno nacional.
Precios YPF
- Nafta Súper: $2.048,00
- Nafta Premium: $2.262,00
- Gasoil: $2.115,00
- Gasoil Premium: $2.323,00
- GNC: $758,72
Precios Shell
- Nafta Súper: $2.134,71
- Nafta Premium: $2.437,58
- Gasoil: $2.199,50
- Gasoil Premium: $2.498,73
- GNC: $636,73
Precios Axion
- Nafta Súper: $2.099,00
- Nafta Premium: $2.429,00
- Gasoil: $2.189,00
- Gasoil Premium: $2.469,00
- GNC: $550,00
Precios Puma
- Nafta Súper: $2.027,00
- Nafta Premium: $2.406,00
- Gasoil: $2.180,00
- Gasoil Premium: $2.440,00
- GNC: $699,00
Precios Gulf
- Nafta Súper: $1.597,00
- Nafta Premium: $1.825,00
- Gasoil: $1.754,00
- Gasoil Premium: $1.899,00
- GNC: $529,00
Precios VOY
- Nafta Súper: $2.030,00
- Nafta Premium: $2.223,00
- Gasoil Premium: $2.389,00
- GNC: $709,00
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.