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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy miércoles 8 de julio

Precios de nafta súper, premium, gasoil y GNC en CABA y PBA para hoy 8 de julio. Valores actualizados de YPF, Shell, Axion, Puma, Gulf y VOY.

08 de julio, 2026 | 07.00

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA) para la jornada de hoy miércoles 8 de julio se ubican en los siguientes valores promedio, según los datos informados por las empresas al Gobierno nacional.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2.048,00
  • Nafta Premium: $2.262,00
  • Gasoil: $2.115,00
  • Gasoil Premium: $2.323,00
  • GNC: $758,72

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2.134,71
  • Nafta Premium: $2.437,58
  • Gasoil: $2.199,50
  • Gasoil Premium: $2.498,73
  • GNC: $636,73

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2.099,00
  • Nafta Premium: $2.429,00
  • Gasoil: $2.189,00
  • Gasoil Premium: $2.469,00
  • GNC: $550,00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2.027,00
  • Nafta Premium: $2.406,00
  • Gasoil: $2.180,00
  • Gasoil Premium: $2.440,00
  • GNC: $699,00

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1.597,00
  • Nafta Premium: $1.825,00
  • Gasoil: $1.754,00
  • Gasoil Premium: $1.899,00
  • GNC: $529,00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2.030,00
  • Nafta Premium: $2.223,00
  • Gasoil Premium: $2.389,00
  • GNC: $709,00

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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