Una noche, ocho restaurantes y decenas de platos exclusivos: vuelve uno de los eventos gastronómicos del año. Foto: Niño Gordo

La gastronomía porteña tendrá una nueva cita este 18 de junio con el regreso de Calesita, el evento que invita a recorrer distintos restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires durante una misma noche para probar platos creados especialmente para la ocasión.

En su quinta edición, la propuesta volverá a reunir a algunos de los principales locales gastronómicos porteños junto a cocineros invitados de distintos países de América Latina. Cuenta con el acompañamiento del programa BA Capital Gastronómica y busca promover el intercambio entre cocinas, restaurantes y públicos a través de una experiencia que combina gastronomía, recorridos urbanos y encuentros entre referentes del sector.

Calesita propone un recorrido por los principales restaurantes porteños. Foto: Niño Gordo

Cómo será Calesita 2026: el evento gastronómico exclusivo

La edición de este año se realizará el jueves 18 de junio entre las 20 y las 00 horas. Como en ocasiones anteriores, el público podrá diseñar su propio recorrido y elegir libremente qué restaurantes visitar durante la noche.

La entrada será libre, sin reserva previa y por orden de llegada. Cada restaurante ofrecerá una carta exclusiva elaborada a partir de la colaboración entre chefs locales e invitados internacionales. Los precios de los platos oscilarán entre los $20.000 y los $35.000.

Participarán cocineros de México, Panamá, Brasil, Perú, Colombia, Chile y Costa Rica, que trabajarán junto a referentes de la gastronomía argentina para desarrollar propuestas especiales para el evento.

Además de la oferta gastronómica, los comensales podrán acceder a maridajes por copa o botella y a una carta de cócteles diseñada especialmente para esta edición. Lo mejor de esta edición es la incorporación de aperitivos elaborados con etiquetas como Amargo Obrero, Hesperidina y Americano Gancia.

Cuáles serán las sedes de Calesita 2026

Los restaurantes que formarán parte de esta edición de Calesita serán Niño Gordo, Víctor Audio Bar, Gran Dabbang, José El Carnicero, Julia, Mercado de Liniers, 3 Monos y La Uat.

Cada una de estas sedes recibirá a cocineros invitados y ofrecerá platos especialmente diseñados para la ocasión. De esta manera, los comensales podrán recorrer distintos barrios de la Ciudad mientras descubren propuestas gastronómicas creadas exclusivamente para una de las noches más esperadas del calendario culinario porteño. Vale recalcar que no se trata de una propuesta gratuita, sino que cada restaurante cobrará un precio por los exclusivos platos. La entrada a los locales sí es libre y sin reserva previa.