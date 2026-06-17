Para aprovechar el fin de semana: llega una feria gastronómica con entrada gratuita a la ciudad de Buenos Aires

Para aprovechar el fin de semana: llega una feria gastronómica gratis a la ciudad de Buenos Aires (Foto: GCBA)

El próximo fin de semana llega la Feria Festiva a la Plaza Zapiola en el barrio porteño de Villa Urquiza. Se trata de un evento con entrada libre y gratuita en el que se puede disfrutar de diferentes actividades, gastronomía y conocer más de 60 emprendimientos locales, ideal para hacer algo diferente en la ciudad de Buenos Aires.

Cuándo es la Feria Festiva en Villa Urquiza

La Feria Festiva se realizará el próximo sábado 20 y domingo 21 en Plaza Zapiola (Mariano Acha 2001, Villa Urquiza) entre las 12 y las 18 hs. El evento contará con 60 emprendimientos de diseño de autor, arte y propuestas gastronómicas. Además, habrá proyectos creativos y artísticos. La entrada es libre y gratuita, pero se suspende por lluvia.

La Feria Festiva cuenta con más de 60 emprendedores y es clave para resolver el regalo del Día del Padre (Foto: GCBA)

Entre las diferentes propuestas habrá productos de arte e ilustración, decoración, textiles, marroquinería, mobiliario, craft, pastelería, accesorios, joyería, cosmética natural, botánica, jardinería, indumentaria para adultos y niños.

Se trata de una oportunidad para disfrutar de algo diferente, conocer diferentes proyectos y apoyar los emprendimientos de los vecinos. Además, puede ser la clave para resolver el regalo del Día del Padre a último momento.

La feria existe desde el 2015 como un evento itinerante, pero comenzó a ser parte oficial de las Ferias de la Ciudad de Buenos Aires en 2022. Desde entonces, se ha replicado en diferentes espacios porteños como el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural Borges, en el Hipódromo de Palermo, en Plaza Arenales, en Parque Rivadavia y en el Mercado de Pulgas.

¿Qué otra propuesta hay el fin de semana en CABA?

El sábado 20 de junio también se celebrará la Festa Junina, un evento que reúne comida, música y los juegos tradicionales de Brasil, pero en plena ciudad de Buenos Aires. Organizada por Robertinho Food, firma gastronómica del homónimo, el evento se realizará en John Pub, ubicado sobre Reconquista 924.

Durante el día habrá diferentes platos típicos brasileños como brochetas de picanha con mandioca frita, cachorro quente, que es la versión brasileña del pancho, manzana caramelizada y tortas de mandioca, maíz, maní, chocolate y fubá.