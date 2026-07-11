Ver Argentina vs. Suiza en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Argentina enfrenta a Suiza.

La Selección Argentina afrontará este sábado a las 22 (horario argentino) a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega fortalecido tras una clasificación tan sufrida como emotiva frente a Egipto, mientras que el conjunto europeo avanzó luego de imponerse a Colombia en una definición por penales que confirmó su fortaleza defensiva.

El encuentro, que se disputará en Kansas City, reeditará un cruce con antecedentes favorables para la Albiceleste. La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en una Copa del Mundo fue en Brasil 2014, cuando un gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario clasificó a Argentina a los cuartos de final. Esta vez, el premio será un lugar en las semifinales de un torneo que ha dejado a los dirigidos por Scaloni ante una nueva oportunidad de seguir haciendo historia.

Por dónde ver Argentina contra Suiza

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre la Selección Argentina y Suiza será transmitido por TyC Sports, TV Pública, Telefe, Disney + (pack premium), DSports, Flow y Paramount +.

Cómo llegan a este cruce Argentina y Suiza

Luego de la agónica remontada por 3-2 sobre Egipto, Scaloni analiza mantener la base del equipo, aunque con algunos ajustes para recuperar equilibrio. La principal novedad sería el regreso de Nicolás Otamendi tras cumplir su suspensión, mientras que Cristian "Cuti" Romero, autor de uno de los goles en octavos, volvería a conformar la zaga central. En el mediocampo, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul seguirán siendo piezas fundamentales para sostener la presión y la circulación del balón, con Alexis Mac Allister como enlace entre la recuperación y el ataque. Arriba, Lionel Messi volverá a liderar la ofensiva acompañado por Julián Álvarez, en un esquema que buscará monopolizar la posesión y generar espacios mediante la movilidad permanente de sus delanteros.

Del otro lado estará una Suiza que edificó su clasificación sobre la solidez defensiva. El conjunto dirigido por Murat Yakin eliminó a Colombia tras igualar sin goles durante 120 minutos y mostrarse muy firme en la definición desde los doce pasos. Con Granit Xhaka como conductor y Gregor Kobel como una de las figuras del torneo, los europeos apostarán por un bloque compacto, líneas muy juntas y rápidas transiciones para intentar sorprender a la defensa argentina. La velocidad de sus extremos y el juego aéreo también aparecen como recursos para incomodar a un rival que buscará asumir el protagonismo desde el inicio.

