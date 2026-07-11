Un nene de La Plata será el afortunado en llevar la pelota de la Selección frente Suiza.

La pelota oficial del partido que definirá quién será el semifinalista entre Argentina y Suiza será llevada por Ezequiel, un niño de 14 años oriundo de La Plata.

Todo comenzó en diciembre del 2025, cuando fue seleccionado por la agencia automotriz KIA para integrar un combinado nacional que participaría de un torneo internacional en Los Ángeles. En diálogo con El Día, su padre, Cristian, relató cómo fue ese momento: "En diciembre hicieron una preselección la gente de KIA para llevar una selección argentina a disputar un torneo de diez selecciones en Los Ángeles. Fueron chicos de Mar del Plata, Buenos Aires y La Plata. Dentro de los de La Plata fueron varios de la Asociación Deportiva Beto Ávalos, categoría 2012".

Ezequiel es oriundo de La Plata y llevará la pelota oficial durante Argentina vs Suiza.

Fueron siete los chicos convocados, entre ellos Ezequiel. "El premio para cada chico participante fue ser ball carrier en un partido del Mundial. A Ezequiel le tocó el partido número 100 de cuartos de final, sin saber que podía ser Argentina. A medida que pasaban los partidos, la ilusión crecía", comentó Cristian. Y así lo quizo el destino.

Formaciones y horario de Argentina y Suiza por los cuartos

Argentina y Suiza se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa del Mundo este sábado 11 de julio a las 22 hs. El partido tomará lugar en Kansas, luego de un duelo sufrido por el conjunto de Scaloni frente a Egipto.

En lo que respecta a las formaciones, la alineación elegida por Scaloni podría ser en el esquema de 4-4-2 habitual con Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. En caso de que Molina y la "Araña" se mantengan en el equipo titular, sería la misma formación que salió al campo de juego a enfrentar a Egipto en la victoria por 3 a 2.

Las únicas dos dudas en la formación son Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho y Julián Álvarez o Lautaro Martínez para acompañar al capitán Lionel Messi en la ofensiva.