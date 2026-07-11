Dónde jugó Roberto "Ratón" Ayala: la carrera del ayudante de campo de Scaloni en la Selección Argentina

Ayala se destaca en la Selección Argentina.

Roberto "Ratón" Ayala es una de las figuras más respetadas del fútbol argentino. Antes de convertirse en uno de los ayudantes de campo de Lionel Scaloni en la Selección, construyó una extensa y exitosa carrera como defensor central, destacándose por su liderazgo, firmeza en la marca y capacidad para imponerse en el juego aéreo pese a no contar con una gran estatura para su posición.

Su experiencia como futbolista de élite, con pasos por algunos de los clubes más importantes de Argentina, Italia y España, le permitió acumular un conocimiento que hoy transmite desde el cuerpo técnico campeón del mundo. Su recorrido incluye títulos nacionales e internacionales, además de una trayectoria inolvidable con la camiseta albiceleste.

La carrera del Ratón Ayala

Roberto Fabián Ayala nació el 14 de abril de 1973 en Paraná, Entre Ríos. Formado en las divisiones inferiores de Ferro Carril Oeste, debutó en la Primera División en 1992 con apenas 19 años. Su rendimiento llamó rápidamente la atención de River Plate, que lo incorporó en 1994. En el conjunto de Núñez conquistó el Torneo Apertura de ese mismo año y confirmó las condiciones que lo convertirían en uno de los mejores defensores argentinos de su generación.

En 1995 dio el salto al fútbol europeo al llegar al Napoli de Italia, donde comenzó una extensa carrera en el continente. Tras tres temporadas en el club napolitano fue transferido al Milan, con el que consiguió el título de la Serie A en la campaña 1998/99. Si bien su paso por el conjunto rossonero fue breve, le permitió sumar un nuevo logro antes de iniciar la etapa más brillante de su carrera.

Ayala con Scaloni.

El momento de mayor esplendor llegó con su desembarco en Valencia en el año 2000. Durante siete temporadas fue uno de los líderes del equipo español y una referencia absoluta en la defensa. Allí conquistó dos títulos de La Liga (2001/02 y 2003/04), una Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa, además de disputar dos finales consecutivas de la Liga de Campeones. Su nivel lo convirtió en uno de los mejores zagueros del fútbol europeo y en un ídolo para la afición valencianista.

Su paso por la Selección Argentina

Con la Selección Argentina también dejó una huella imborrable. Fue durante varios años capitán del equipo nacional, disputó tres Copas del Mundo, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y durante un tiempo fue el futbolista con más presencias en la historia de la Albiceleste. Fue uno de los grandes referentes del equipo de Néstor Pekerman en el Mundial 2006.

Tras retirarse ejerció como director deportivo de Racing y Valencia antes de incorporarse, en 2019, al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Desde ese rol fue protagonista de la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, consolidando una segunda etapa igualmente exitosa dentro del fútbol argentino.