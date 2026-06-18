Mercedes Ninci no le dejó pasar una a Luis Majul y lo frenó al aire por La Nación+.

Sigue creciendo el escándalo alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ahora se suman gastos de $8 millones en sábanas de lujo a la lista. Por supuesto los medios no dejaron pasar esta nueva polémica y en La Nación+, la periodista Mercedes Ninci estalló contra Luis Majul al aire.

Durante una transmisión en vivo de La Nación+, Luis Majul expresó: “Tenemos que elevar un poco la vara, con todo respeto, no estoy defendiendo a nadie pero ‘la almohada, la sábana’, digo”. Rápidamente Mercedes contestó: “El tipo se gastó todo, la culpa no es del fiscal, la culpa es de Adorni que de New Rich se pasó de rosca”.

Lejos de terminar ahí el cruce, Majul continuó: “Déjame terminar, yo no estoy defendiendo a Adorni, estoy poniendo todo en un contexto, no me voy a pasar discutiendo media hora la sábana de nadie aunque sea información. ¿De cuánta plata estamos hablando? Lo que hay que ver es sí es muchísima guita”. Finalmente Mercedes lanzó una frase célebre del General Juan Domingo Perón: “La única verdad es la realidad”.

Se suman nuevos gastos millonarios a la polémica de Adorni

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, continúa sumando nuevos capítulos luego de que las pericias realizadas sobre el celular del contratista Matías Tabar revelaran una operación comercial de ropa blanca.

Según detalla el expediente, los investigadores detectaron una factura por $8.183.303 en ropa de cama y artículos de blanquería emitida por la firma Rosen The Store a nombre de Gisela Kocsis, una empleada de la administración pública que en junio de 2025 se desempeñaba como secretaria privada en la vocería encabezada por Adorni. En este sentido, el funcionario oficialista gastó más de 8 millones de pesos en sábanas de altísima gama durante 2025.

