Qatar se enfrenta a un reto generacional tras otra eliminación temprana en el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Bosnia y Herzegovina vs. Qatar

La segunda participación de Qatar en un Mundial terminó con otra eliminación en la ‌fase de grupos, ‌lo que deja a los campeones de Asia ante una pregunta ya conocida: ¿qué futuro le espera al ambicioso proyecto futbolístico del país?.

Hubo señales de progreso en Norteamérica. Qatar sumó su primer punto en un Mundial con un reñido empate ​a 1-1 contra ⁠Suiza, que lideró el Grupo B, lo ‌que sugería que el equipo de Julen ⁠Lopetegui podría por fin competir ⁠con equipos de mayor envergadura.

Pero el optimismo duró poco. Las derrotas 6-0 ante Canadá y 3-1 ante ⁠Bosnia y Herzegovina pusieron de manifiesto ​la diferencia entre Qatar y los ‌otros equipos del torneo, y ‌también puso de relieve un reto que ⁠podría definir la siguiente fase del proyecto futbolístico del país.

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Qatar llegó con una plantilla cuya media de edad fue de casi 29 años, ​mientras que ‌10 de sus 26 jugadores superaban los 30.

Ahora, sin embargo, el relevo generacional parece inevitable.

Lopetegui lo reconoció tras la derrota del miércoles ante Bosnia y Herzegovina, instando ⁠a los jugadores más jóvenes de Qatar a aprender de una generación que podría estar acercándose al final de su trayectoria internacional.

"Por desgracia, la mayoría de ellos tienen ya una edad avanzada. No sé si este será el último partido para algunos de ‌ellos, pero los jugadores jóvenes tienen que aprender y tomar este ejemplo de cara al futuro", dijo el técnico español.

El empate contra Suiza permitió vislumbrar lo que Qatar puede llegar a conseguir. Pero ‌las derrotas posteriores sirvieron para recordar que el éxito sostenido en los Mundiales dependerá no solo de una ‌inversión continua, ⁠sino también de si una nueva generación es capaz de seguir los pasos ​de los jugadores que pusieron al fútbol qatarí en el mapa.

Con información de Reuters