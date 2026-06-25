Ayuda internacional llega a Venezuela tras mortales terremotos

Consecuencias de los terremotos en Caracas

Los gobiernos y ​organizaciones humanitarias de todo el mundo comenzaron a enviar dinero en efectivo, equipos de rescate y otras formas de ayuda a Venezuela después de ‌que dos potentes terremotos ocurridos ‌el miércoles causaran la muerte de al menos 188 personas y dejaran más de 1.500 heridos, cifra que se prevé que aumente.

Los terremotos, que se produjeron uno tras otro, con magnitudes de 7,2 y 7,5 y cuyo epicentro se situó a unos 160 km (100 millas) al oeste de la capital, Caracas, dañaron al menos 250 edificios y dejaron, según el último recuento, a unas 200 personas atrapadas ​entre los escombros.

OFICINA DE ⁠ONU PARA COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS

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El responsable de ayuda humanitaria de la ONU, ‌Tom Fletcher, afirmó que la Oficina de Coordinación de Asuntos ⁠Humanitarios estaba coordinando el despliegue de equipos internacionales de ⁠búsqueda y rescate urbano.

"Los próximos días requerirán un esfuerzo colectivo masivo para respaldar la respuesta liderada por el Gobierno y ayudar a las comunidades", afirmó.

Añadió que unas ⁠8 millones de personas en el país ya necesitaban ayuda humanitaria incluso ​antes del terremoto, y que la catástrofe podría aumentar ‌su vulnerabilidad.

SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU, MARCO ‌RUBIO

Se han desplegado equipos de búsqueda y rescate desde Virginia y Los Ángeles, ⁠y se sumarán algunos más, según declaró a los periodistas el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

"Esa es su necesidad más inmediata en estos momentos: las labores de búsqueda y rescate", afirmó Rubio.

EL PAPA LEÓN XIV

El papa ​León ha enviado ‌100.000 euros (114.000 dólares) a Venezuela para la ayuda tras el terremoto, procedentes del fondo benéfico del Vaticano, según informaron sus redes sociales.

WORLD CENTRAL KITCHEN

El chef José Andrés, fundador de la organización humanitaria World Central Kitchen, que se dedica a proporcionar comidas, afirmó el jueves que su ⁠equipo había comenzado a distribuir comidas en Caracas. También declaró en X que su fondo "Longer Tables Fund" aportará de inmediato 1 millón de dólares para ayudar a Venezuela.

EL SALVADOR

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, afirmó en una publicación en X que 300 rescatistas y paramédicos estaban preparados para viajar a Venezuela, junto con 50 toneladas de suministros médicos.

MÉXICO

Un equipo de rescatistas y personal médico partió hacia Venezuela el jueves, según informó la presidenta ‌mexicana, Claudia Sheinbaum, aunque no especificó cuántas personas formaban parte del grupo. Añadió que México evaluaría el viernes la posibilidad de enviar ayuda adicional.

ESPAÑA

El Ministerio de Defensa español informó de que un avión militar trasladaría a 57 soldados de su unidad de búsqueda y rescate y a 40 bomberos de la Comunidad de Madrid. La agencia ‌española de cooperación al desarrollo también tiene previsto instalar un hospital de campaña en Venezuela.

ITALIA

La Agencia de Protección Civil de Italia informó de que enviaba un equipo de avanzada ‌a Venezuela, que se ⁠encargará de preparar y coordinar la llegada posterior de más equipos de rescate.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ​afirmó que los bomberos, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea se estaban movilizando para ofrecer ayuda.

(1 dólar = 0,8792 euros)

Con información de Reuters