La historia del fútbol argentino entre tumbas y mausoleos: el paseo gratuito por Chacarita.

En el marco del Mundial 2026, el cementerio de la Chacarita junto al Británico darán un paseo gratuito por los mausoleos en los que descansan los restos de leyendas del fútbol argentino. La actividad que se realizará este domingo 28 de junio, propone un viaje a los orígenes del deporte más convocante de nuestro país.

De esta manera, los visitantes podrán, completamente gratis, conocer las historias y personajes que dieron origen al fútbol argentino y que se encuentran en ambos cementerios. No es necesario sacar entrada y el punto de encuentro es Av. Elcano 4568.

Qué personajes del fútbol argentino descansan en los cementerios de Chacarita y Británico

Uno de los personajes vinculados al origen del fútbol argentino que descansa en el cementerio británico es Alexander Watson Hutton, un escocés que llegó al país en 1882 y que estaba convencido de que este deporte debía ser parte de la formación de los jóvenes.

Fue asi que fundó el Buenos Aires English High School y en 1893 la Argentine Association Football League, entidad que con el tiempo se transformaría en la actual Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Además, su nombre quedó ligado a Alumni, equipo pionero que fue campeón en los primeros torneos nacionales.

Luego de conocer la historia de Watson Hutton, el recorrido sigue rumbo al cementerio de la Chacarita, donde los visitantes conocerán el Panteón de las Glorias del Club Atlético Boca Juniors y el Recinto de Personalidades. Allí descansan José Amalfitani, el histórico dirigente que condujo durante décadas a Vélez Sarsfield y Antonio Vespucio Liberti, el dirigente que condujo a River Plate durante dos décadas e impulsó la construcción del Monumental.

Este domingo 28 de junio darán un paseo gratuito por el cementerio de Chacarita y Británico para conocer los orígenes del fútbol argentino.

En línea con la historia de River Plate, el paseo incluye la visita al mausoleo donde se alojan los restos de Adolfo Pedernera, uno de los jugadores más influyentes de la historia argentina. Con el equipo de Nuñez ganó ocho campeonatos locales y tres Copas América con la Selección.

En lo que respecta al Panteón de las Glorias de Boca Juniors, los visitantes conocerán la historia de dos figuras xeneizes emblemáticas: Américo Tesoriere, considerado el mejor arquero argentino de la década de 1920 y uno de los primeros ídolos de Boca, y Domingo Tarasconi, goleador que marcó 193 tantos y fue inmortalizado por Carlos Gardel en el tango "Patadura".

Además del relato histórico, la actividad incluirá una muestra de objetos históricos, sorteos y sorpresas para toda la familia. Por último, participará de la misma el investigador e historiador Martín De Vita, autor del libro Alumni, el mito.