La reconstrucción del engaño de Barrelier a Agostina Vega: así manipulaba el femicida

La investigación del caso Agostina Vega continúa avanzando, con una reconstrucción cada vez más detallada de las horas previas a su desaparición. Según la hipótesis del fiscal Raúl Garzón, la adolescente de 14 años fue persuadida por Claudio Barrelier para encontrarse con él, bajo la falsa excusa de preparar una sorpresa para su mamá.

Uno de los elementos que respalda esa línea de investigación es un audio de WhatsApp que Agostina le mandó a su grupo de amigas antes de salir de la casa, el 23 de mayo. Allí comentó que iba a reunirse con quien había sido pareja de su madre para organizar una sorpresa y que debía hacerlo sin que ella supiera.

Según el expediente, Barrelier habría aprovechado la relación de confianza que mantenía con la adolescente para concretar ese encuentro. Actualmente permanece detenido e imputado por homicidio triplemente agravado. Su responsabilidad será definida durante el proceso judicial.

La reconstrucción de las últimas horas

La fiscalía sostiene que el plan comenzó a gestarse esa misma tarde, cuando Agostina, su madre y su hermano coincidieron con Barrelier en un partido de fútbol y después en un cumpleaños. Según la investigación, allí el acusado habría propuesto encontrarse más tarde para preparar un supuesto regalo.

Esa noche, la adolescente salió de su casa en un remis hacia la vivienda del barrio Cofico. El remisero declaró que durante el viaje Agostina le comentó que iba a reunirse con el exnovio de su mamá para organizar la sorpresa. Las imágenes de las cámaras de seguridad incorporadas al expediente muestran a la niña ingresando al domicilio junto a Barrelier.

La investigación también indica que en la casa había otras personas, aunque la acusación sostiene que Barrelier habría intentado mantener oculta la presencia de la joven. Por razones vinculadas al avance de la causa, parte de lo ocurrido dentro del inmueble permanece aún bajo reserva judicial.

La autopsia al cuerpo de Agostina determinó que la joven falleció por asfixia y demostró posibles signos compatibles con un abuso sexual, aunque es un aspecto que sigue investigándose.

Las sospechas de encubrimiento

Después de la denuncia por la desaparición de Agostina, la investigación comenzó a centrarse no solo en el accionar de Barrelier, si no también en los presuntos hechos destinados a dificultar el proceso judicial.

En esa línea fueron imputados Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero por el delito de encubrimiento agravado. Según la fiscalía, cada uno de ellos habría favorecido a Barrelier aportando información que antes habría ocultado, prestándole un auto que habría sido utilizado por el acusado para mover el cuerpo y colaborardo en la limpieza de elementos considerados de interés para la causa.

La investigación ya permitió reconstruir gran parte de la secuencia previa y posterior a la desaparición de Agostina, pero aún se deberá resolver el juicio oral para definir las eventuales responsabilidades penales de cada uno de los imputados.