Irán y EEUU intensifican los ataques y amenazan con una escalada

Captura de pantalla de un video distribuido que muestra un misil lanzado por Irán

​Irán lanzó misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin en la madrugada del domingo, poco después de que el presidente Donald Trump amenazó con aniquilar a los líderes iraníes si no respetaban el acuerdo provisional para poner fin a la guerra.

Israel dijo el domingo que había atacado el sábado ‌a militantes armados de Hezbolá, respaldados por Irán, en el Líbano, ‌justo un día después de haber acordado el último alto el fuego con el Líbano para calmar los combates que, según Irán, deben cesar para que el acuerdo más amplio se mantenga.

El Ejército estadounidense había informado anteriormente que había vuelto a atacar a Irán, horas después de que un petrolero fue alcanzado en el estrecho de Ormuz, la ruta de transporte de energía más importante del mundo, que Teherán ha mantenido prácticamente cerrada durante la mayor parte del conflicto.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Puede llegar un momento en el que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente la tarea que hemos iniciado con gran éxito", afirmó Trump en las redes sociales.

"Si eso ocurre, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!", añadió.

El acuerdo de paz provisional de 14 puntos tenía por objeto poner fin a los combates, iniciados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, y reabrir el ​estrecho mientras se proseguían las negociaciones sobre cuestiones ⁠como el programa nuclear iraní.

VIOLENCIA Y ACUSACIONES TRAS EL ACUERDO DE PAZ

Hace una semana se celebró en Suiza una ronda de conversaciones mediadas, lideradas por el vicepresidente JD ‌Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, y Washington suspendió las sanciones contra Teherán, pero desde entonces los combates se ⁠han reanudado y se han intensificado.

Aproximadamente una hora después de la publicación de Trump, el Ejército de ⁠Kuwait dijo que sus defensas aéreas estaban respondiendo a ataques con misiles y drones, mientras que Baréin señaló que habían sonado las sirenas en el país.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán dijo en un comunicado que su Armada y sus Fuerzas Aéreas habían lanzado operaciones con misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y ⁠Baréin.

La Guardia dijo que los ataques estadounidenses habían violado el alto el fuego y "provocarán la paralización total de todos los procesos diplomáticos", informó la cadena estatal ​Press TV. El mando naval de la CGRI dijo que las bases estadounidenses en la región "vivirán un infierno en los ‌próximos días".

Un funcionario estadounidense, al confirmar que Irán había atacado instalaciones estadounidenses, declaró a ‌Reuters que no se habían registrado víctimas estadounidenses ni daños importantes en las instalaciones de Estados Unidos en Oriente Medio, pero que la situación aún estaba ⁠en desarrollo.

Horas más tarde, las alarmas sonaron por segunda vez en Baréin, donde las autoridades indicaron que un ataque iraní había dañado un edificio residencial en la provincia de Muharraq, sin que se registraran víctimas. Baréin instó al Consejo de Seguridad de la ONU a celebrar una sesión urgente para exigir responsabilidades a Irán.

El Ejército kuwaití dijo que había interceptado dos misiles balísticos sin que se produjeran daños ni víctimas.

Por otra parte, Qatar informó de que uno de sus ciudadanos había fallecido tras sufrir heridas por metralla a bordo de una ​embarcación que había desaparecido el ‌sábado. Una segunda persona resultó herida en el incidente, que se debió a "operaciones militares en la zona", según el Ministerio del Interior, sin precisar la ubicación ni atribuir responsabilidades.

ATENCIÓN EN EL ESTRECHO, FRÁGIL ALTO EL FUEGO EN EL LÍBANO

El Mando Central de Estados Unidos dijo que sus fuerzas habían llevado a cabo los nuevas ofensivas después de que un petrolero con bandera panameña fue atacado por un dron iraní el sábado.

"Se le dio a Irán la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego, pero decidió no hacerlo", afirmó el Mando Central en un comunicado.

Los ataques estadounidenses fueron "una respuesta directa a ⁠la continua agresión iraní contra la navegación mercante" y tuvieron como objetivo instalaciones militares iraníes de vigilancia, comunicaciones, defensa aérea, almacenamiento de drones y colocación de minas, según el comunicado.

Se escucharon explosiones en Sirik, en el sur de Irán, informó la cadena estatal iraní IRIB sin dar más detalles. La Guardia Revolucionaria afirmó: "Los disparos a ciegas de Estados Unidos contra Sirik no acabarán con nuestro dominio sobre el estrecho de Ormuz. Pero nuestros disparos contra los infractores recordarán al resto de los buques cuál es la ruta de paso libre".

El ataque del sábado contra un petrolero en el estrecho se produjo tras el perpetrado el jueves contra un buque de carga, que desencadenó la última escalada.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, dijo que la responsabilidad de que el tráfico marítimo en el estrecho vuelva a los niveles anteriores a la guerra recae exclusivamente en Teherán e instó a los demás a no intervenir "en la gestión ‌del estrecho por parte de Irán".

Washington ha estado promoviendo una ruta sur a lo largo de la costa de Omán, mientras que Teherán, cuyo objetivo final es cobrar tasas por el uso del estrecho, quiere que los buques utilicen una ruta norte que atraviese sus aguas y esté bajo su control.

Cientos de buques varados en el estrecho —por donde antes del conflicto circulaba una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y GNL— comenzaron a salir en las últimas dos semanas, lo que ha hecho que los precios del petróleo vuelvan a situarse cerca de los niveles previos a la guerra.

A pesar de que los ataques continuaban el domingo por la mañana, el buque portacontenedores "Galápagos" de CMA CGM salió del estrecho en lo que ‌el gigante naviero calificó como "un hito importante en un contexto regional que sigue siendo complejo y requiere una vigilancia constante".

ATAQUES EN EL LÍBANO

En el Líbano, Israel dijo el domingo que había abatido a militantes de Hezbolá armados con granadas propulsadas por cohete y que había atacado un lanzacohetes en la zona de Nabatieh.

No hubo una respuesta inmediata por parte de Hezbolá.

Israel, que no forma parte ‌del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, ⁠y el Líbano han acordado repetidos alto el fuego mediados por Estados Unidos, el último de ellos el viernes.

Sin embargo, estos acuerdos han tenido un efecto limitado, ya que Israel insiste en que no se retirará del territorio libanés que ha ocupado y Hezbolá rechaza repetidamente las peticiones ​de que entregue sus armas mientras las tropas israelíes permanezcan en la zona.

Israel, aliado de Estados Unidos, invadió el Líbano en marzo después de que Hezbolá lo atacó en apoyo de Irán.

Araqchi afirmó que la retirada de Israel y el cese de sus ataques en el Líbano estaban previstos en el acuerdo provisional con Estados Unidos y que era responsabilidad de Washington detener sus operaciones.

Con información de Reuters