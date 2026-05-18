Quién es la figura que bajaron de los Martín Fierro 2026

La ceremonia de los Martín Fierro 2026 se realizará en el Hotel Hilton Buenos Aires con transmisión exclusiva de Telefe.

La ceremonia de los Martín Fierro 2026 vuelve a reunir a las principales figuras de la televisión argentina en el Hotel Hilton Buenos Aires. Sin embargo, a pocas horas de la gala organizada por Aptra, una inesperada ausencia en la alfombra roja comenzó a generar repercusiones y fuertes comentarios en el mundo del espectáculo.

Zaira Nara no estará en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026

Durante las últimas ediciones de los premios, Zaira Nara fue una de las caras habituales de la cobertura especial de Telefe para la alfombra roja. Su participación junto a Iván de Pineda se había convertido en uno de los momentos destacados de la previa de la ceremonia.

Sin embargo, este año la situación cambió por completo. Luego de varios días de rumores y especulaciones, se confirmó que la modelo y conductora no formará parte de la transmisión oficial de los Martín Fierro 2026.

La información fue revelada por Marina Calabró durante su columna en el programa Lape Club Social Informativo, donde explicó los motivos detrás de la decisión.

Cuál habría sido el motivo de la salida de Zaira Nara

Zaira Nara no estará presente en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026 tras varios años como figura destacada de la cobertura de Telefe

En un primer momento comenzaron a circular versiones vinculadas a un supuesto malestar relacionado con los looks y acuerdos estéticos de la figura mediática. Sin embargo, según explicó Marina Calabró, el verdadero problema estaría relacionado con cuestiones comerciales.

La periodista sostuvo que Zaira Nara habría cerrado acuerdos con diferentes marcas para asistir al evento acompañada por sponsors propios, especialmente vinculados al mundo de la cosmética y la moda.

Ese escenario habría generado incompatibilidades con los acuerdos publicitarios ya establecidos por Telefe para la transmisión oficial de la gala.

“Hay un tema de superposición de sponsoreos que hace imposible que sea parte”, explicó Marina Calabró en televisión al referirse a la ausencia de la conductora en el evento.

De esta manera, la salida de Zaira Nara no estaría vinculada a cuestiones personales ni a conflictos internos, sino a diferencias comerciales relacionadas con las marcas presentes en la ceremonia.

Quiénes conducirán la alfombra roja de los Martín Fierro 2026

Tras la confirmación de la baja de Zaira Nara, Telefe definió el nuevo equipo encargado de conducir la tradicional alfombra roja de los Martín Fierro 2026.

Según se informó, la cobertura estará encabezada por cuatro figuras del canal:

Iván de Pineda

Josefina Ansa

Sol Pérez

Roberto Funes Ugarte

El grupo estará a cargo de recibir a los invitados, mostrar los looks más comentados de la noche y realizar entrevistas a nominados y celebridades antes del inicio de la ceremonia principal.

Cómo será la gala de los Martín Fierro 2026

La entrega de premios se realizará este lunes 18 de mayo en el Hotel Hilton Buenos Aires y contará con la conducción de Santiago del Moro.

La ceremonia premiará a lo mejor de la televisión abierta argentina en 35 categorías que incluyen ficción, entretenimiento, periodismo, realities y humor.

Además de las ternas y los homenajes especiales, la alfombra roja volverá a ocupar un lugar central en la cobertura televisiva, especialmente por el interés que despiertan las figuras invitadas, los cambios de último momento y las polémicas que suelen rodear al evento más importante de la televisión argentina.