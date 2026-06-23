Furor por el fútbol y las pantallas: el dato definitivo sobre cómo miran los partidos los argentinos

La manera en que los hinchas argentinos viven un Mundial cambió para siempre. Lejos de reemplazar las transmisiones tradicionales, la tecnología móvil ha consolidado una experiencia multipantalla donde el smartphone y las plataformas digitales potencian la emoción de participar, reaccionar y mantenerse informados en tiempo real. Ver el partido por la tele ya no significa estar desconectado del resto: significa tener el celular en la mano al mismo tiempo.

Qué dice el estudio sobre los hábitos del hincha argentino

El informe detalla que el seguimiento de un torneo ya no se limita únicamente a los 90 minutos del partido. El consumo actual está fragmentado en múltiples plataformas para buscar noticias y actualizaciones: en Argentina, los hinchas interactúan de forma simultánea a través de redes sociales y plataformas como Instagram, YouTube, Google y X.

En números concretos, el panorama es este:

86% prefiere la televisión como pantalla principal.

prefiere la televisión como pantalla principal. 41% consume el torneo en directo a través de internet.

consume el torneo en directo a través de internet. 31% usa plataformas de video para resúmenes y jugadas destacadas.

La multipantalla, el nuevo estándar del hincha

El cambio no es menor: los argentinos ya no eligen entre mirar el partido o estar en las redes. Hacen las dos cosas al mismo tiempo. Eso explica por qué el dispositivo móvil se volvió tan central en la experiencia del Mundial: contar con un dispositivo móvil de alta gama resulta clave para no perderse ningún detalle, especialmente cuando se está fuera del hogar o en movimiento.

Los celulares de Samsung pensados para ver fútbol

En ese contexto, Samsung posiciona dos modelos como aliados específicos para esta experiencia. El Galaxy S26 Ultra incorpora una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, resolución QHD+ y una tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz, con tecnología Vision Booster que ajusta automáticamente el contraste según la luz ambiental, permitiendo una visualización perfecta en exteriores. Para quien mira el partido desde el colectivo o en una pausa del trabajo, esa última función marca la diferencia.

El Galaxy Z Fold7, en cambio, apunta a otra experiencia: su pantalla principal plegable Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz habilita de forma nativa la verdadera experiencia multipantalla, permitiendo seguir la transmisión en directo en una mitad del panel mientras se chequean estadísticas, se envían mensajes o se siguen resultados de otros partidos en la otra mitad. Básicamente, un estadio que entra en el bolsillo.