El plan para este fin de semana largo que combina pizza y tango en Buenos Aires.

El fin de semana largo del 25 de Mayo llega con una propuesta que mezcla dos clásicos bien porteños, pizza y tango. Este sábado 23 y domingo 24 de mayo, el barrio de La Boca será sede de una nueva edición del Fugazzeta Fest, un festival gastronómico con entrada libre y gratuita dedicado a una de las variedades más emblemáticas de la pizza argentina.

El evento se realizará a pasos de Caminito y La Bombonera, en el predio ubicado sobre Del Valle Iberlucea, donde durante dos jornadas se reunirán algunas de las pizzerías más reconocidas de Buenos Aires para ofrecer fugazzeta, fugazza, fainá y versiones especiales del clásico porteño.

Qué propuestas gastronómicas habrán en el Fugazzeta Fest

Entre las propuestas gastronómicas estarán Pizza Zën, Burgio, El Padrino, Fugazi Pizza y Antonito Pizzería, además de opciones dulces y cafetería para completar la experiencia. Varias de las porciones y combos tendrán precios promocionales y también habrá preventa de tickets para evitar filas.

Pero el festival no será solo para fanáticos de la pizza. La programación incluye shows de tango en vivo, murga boquense, DJs con cumbia y ritmos latinos, además de musicalización en vinilo con clásicos del rock nacional. La idea es transformar al festival en una experiencia cultural que celebre la identidad del barrio y su vínculo histórico con la gastronomía porteña.

El evento se realizará a pasos de Caminito y La Bombonera, en el predio ubicado sobre Del Valle Iberlucea.

Además, habrá clases abiertas organizadas por APYCE, la Asociación Argentina de Pizzerías y Casas de Empanadas, donde maestros pizzeros enseñarán los secretos detrás de la fugazzeta perfecta.

El recorrido también se extenderá por distintos locales históricos de La Boca que formarán parte del llamado “Circuito Barrial”, con promociones y menús especiales para quienes quieran seguir explorando el barrio después del festival.