La mejor pizza del mundo está en Buenos Aires: el anuncio que revoluciona a los amantes de la comida italiana.

La pizza, ícono de la gastronomía italiana en todo el mundo, será protagonista de la 5ª edición del Campionato Scuola Pizzaioli -organizado por la Scuola Pizzaioli y el Consulado General de Italia en Buenos Aires-, que se realizará el 27 y 28 de septiembre en La Rural, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT). Los detalles del evento que reunirá a los amantes de la pizza de toda Sudamérica.

El certamen pizzaiolo más importante de Sudamérica reunirá a competidores de Argentina y distintos países de Latinoamérica para demostrar su pasión, conocimiento y habilidad en torno a la auténtica pizza italiana. Durante dos días, los pizzaioli competirán en categorías como Pizza Napoletana, Pizza Contemporánea y Pizza in Teglia, evaluados por un jurado exclusivamente italiano. También se presentarán Pizza Gourmet, Pizza Sin Gluten, Pizza Frita, Pizza in Due (en pareja) y las novedades que son la Pizza Social, que destaca la pizza como vehículo de inclusión, solidaridad e integración, y la Pizza in Pala, un estilo cada vez más reconocido en los grandes certámenes internacionales. Además, se sumarán los desafíos de habilidad con Pizza Freestyle, la más rápida y la más larga.

El jurado estará compuesto por reconocidos referentes italianos como Carmine Candito, formador e instructor; y Marco Carlesso, maestro pizzaiolo, entre otros. Ellos también brindarán masterclass y participarán de actividades abiertas al público. Cada categoría tendrá su reconocimiento, pero el campeón Scuola Pizzaioli 2025 será quien obtenga el mayor puntaje entre las categorías Pizza Napoletana, Pizza Contemporánea y Pizza in Teglia. El premio mayor es un viaje a Italia para representar a Sudamérica y seguir formándose en la cuna de la pizza.

El Campionato Scuola Pizzaioli nació en 2021 y, en solo cinco años, se consolidó como el certamen pizzaiolo más importante de Sudamérica. Con sede en Buenos Aires y el apoyo del Consulado General de Italia en Buenos Aires, reúne a pizzaioli, profesionales, marcas e instituciones en torno a la auténtica pizza italiana, con actividades abiertas al público, competencias internacionales y la posibilidad de representar a la región en Italia.

Qué actividades se pueden hacer en Campionato Scuola Pizzaioli, además de comer pizza

El Campionato contará con un área de degustación con marcas italianas, talleres, showcookings y un espacio gastronómico con venta de pizzas y bebidas. Todas las actividades son de acceso libre y gratuito para el público que visite la FIT con su entrada general. Este año se prevé también una gran novedad: una competencia pizzera infantil, pensada para los chicos.