La cafetería de especialidad de Buenos Aires con vibra playera para disfrutar de brunchs y smoothies: dónde queda

La carta ofrece combinaciones nutritivas como el Gainz, el Detox Super Greens y el Red Fuel.

En la escena porteña, cada vez más espacios apuestan a combinar bienestar, diseño y buena comida. Entre ellos, Brickell Café se consolida como una cafetería de especialidad que sorprende por su estética playera inspirada en Miami y por una propuesta de gastronomía que fusiona lo saludable con lo sabroso en un ambiente relajado y moderno.

Un espacio con estética playera en la ciudad

El proyecto propone trasladar la energía costera al corazón de Buenos Aires. Su diseño interior mezcla madera clara, vegetación natural y detalles que transmiten frescura. La fachada vidriada abre paso a un salón luminoso con mesas comunitarias, boxes privados y un living acogedor, mientras que el deck exterior se convierte en el lugar ideal para quienes prefieren disfrutar al aire libre.

Cada sector está pensado para diferentes momentos: desde un café mientras se trabaja con la computadora, hasta un brunch compartido con amigos. La ambientación refuerza la idea de desconexión urbana y bienestar, convirtiendo a Brickell Café en un punto de encuentro distintivo.

Smoothies y jugos cold press para recargar energías

La carta de bebidas es uno de los pilares de la propuesta. Los smoothies proteicos y los jugos cold press se preparan con ingredientes frescos y naturales, pensados para quienes buscan opciones energéticas y nutritivas. Entre los más pedidos aparecen el Gainz (frutos rojos, yogur griego y miel), el Detox Super Greens (ananá, menta y limón) y el Red Fuel (zanahoria y jengibre).

Estos batidos conviven con cafés de especialidad y alternativas más tradicionales, lo que amplía la oferta para distintos gustos y momentos del día.

Platos que equilibran lo saludable con lo sabroso

En el apartado gastronómico, las ensaladas son protagonistas, con combinaciones creativas como la Marroquí, que incluye cous cous, palta, halloumi y huevo mollet, o la Kale Caesar con pollo y croutones de masa madre.

Para quienes prefieren platos más contundentes, la carta suma sándwiches y wraps de autor, como el tataki de atún rojo en pan ciabatta con alioli picante y pickles, o el wrap de salmón picante con porotos, palta y aderezo de cilantro. También se destacan los “antojitos”, con opciones como el hummus de hongos y el tartar de salmón con chips de batata.

Brunchs y pastelería artesanal

El brunch es otro de los fuertes del lugar, con clásicos renovados como el avocado toast en pan de masa madre, la tostada de salmón ahumado con crema ácida y pickles, o el açaí bowl con frutas frescas y granola. Todo se complementa con su cafetería de especialidad, donde se distingue el Flat Brickell, un doble shot de espresso con almíbar de haba tonka.

La pastelería artesanal completa la propuesta con alternativas que van desde cookies rellenas y croissants hasta preparaciones más saludables, como el banana nut bread o las barritas proteicas.

Dónde queda Brickell Café

Brickell Café se ubica en Buenos Aires y se posiciona como una de las aperturas más atractivas dentro de la escena local de gastronomía. Su fusión de ambiente playero, cocina versátil y bebidas de calidad lo convierte en un espacio ideal para desayunar, almorzar, merendar o simplemente disfrutar de un café acompañado por algo dulce.