Hamilton lidera el "uno-dos" de Ferrari en los primeros entrenamientos de Monza

Foto del viernes de la Ferrari de Lewis Hamilton durante las prácticas para el GP de Italia de la F1

Lewis Hamilton y Charles Leclerc deleitaron el viernes a los aficionados de Ferrari con un sorprendente "uno-dos" en los primeros entrenamientos del Gran Premio de Monza.

En su primera aparición en Monza vestido de rojo con Ferrari, Hamilton, siete veces campeón del mundo y cinco veces ganador del GP de Italia, rodó en la superrápida "Pista Mágica" con un mejor tiempo de un minuto y 20,117 segundos.

Leclerc, vencedor el año pasado, fue 0,169 más lento, y Carlos Sainz fue tercero para Williams, a 0,533 de la cabeza.

Hamilton aún no ha subido al podio con Ferrari, y la sesión inaugural del viernes, celebrada bajo un sol radiante fue una inyección de moral para el equipo tras el doble abandono en Países Bajos el fin de semana, cuando ambos automóviles se estrellaron.

Hamilton tendrá una penalización de cinco puestos en la parrilla de salida del domingo, después de haberla arrastrado desde Zandvoort.

Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Red Bull, fue cuarto por delante del debutante italiano Kimi Antonelli, de Mercedes.

El aspirante al título de McLaren Lando Norris fue sexto mientras su compañero de equipo y líder del campeonato, Oscar Piastri, vio la sesión desde afuera, con el piloto irlandés de Fórmula Dos Alex Dunne tomando su lugar y terminando en el puesto 16.

Alex Albon fue séptimo para Williams, con George Russell de Mercedes octavo y Fernando Alonso de Aston Martin noveno. Isack Hadjar de Racing Bulls completó el "top-ten".

El francés Hadjar, tercero el fin de semana en el que fue el primer podio de su carrera en la F1, provocó una bandera roja cuando se salió en la chicane Ascari a 25 minutos del final y esparció gravilla por la pista.

El piloto reserva de Alpine, el estonio Paul Aron, sustituyó al argentino Franco Colapinto en la sesión y terminó último.

McLaren, líder del Campeonato de Constructores, busca el domingo su sexta victoria consecutiva, con Piastri 34 puntos por delante de Norris tras 15 de las 24 pruebas del año disputadas.

Con información de Reuters