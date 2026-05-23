Dónde comer locro, empanadas y comida patria este fin de semana largo en Buenos Aires.

El 24 y 25 de mayo, Buenos Aires se va a llenar de aromas a locro, empanadas recién horneadas y carnes a la parrilla con una nueva edición de “Sabores de la Patria”, el festival gastronómico que celebra la cocina argentina en pleno corazón de Recoleta.

La propuesta se realizará de 11 a 20 horas sobre Avenida del Libertador y Pueyrredón, frente al Museo Nacional de Bellas Artes, con entrada libre y gratuita. Durante dos jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer puestos con algunos de los platos más clásicos del país, en un formato al aire libre que ya se volvió una tradición en los fines de semana patrios porteños.

El evento reunirá desde recetas regionales típicas hasta clásicos de bodegón. Habrá empanadas de distintas provincias, locro, humitas, tamales, carnes asadas, choripanes y platos tradicionales que remiten a las celebraciones del 25 de Mayo. También habrá opciones dulces como pastelitos, churros, dulce de leche y chocolate caliente, ideales para acompañar las temperaturas otoñales.

Además de la feria gastronómica, “Sabores de la Patria” contará con un mercado de productores regionales donde se podrán conseguir quesos artesanales, embutidos, conservas, aceites, yerba mate, aderezos y panificados de distintos puntos de Argentina.

Dónde será la feria "Sabores de la Patria"

La zona elegida también juega un papel clave. El cruce de Libertador y Pueyrredón, frente al Bellas Artes y a metros de Plaza Francia, suele convertirse en uno de los puntos gastronómicos y culturales más convocantes de Recoleta, especialmente cuando coinciden ferias, festivales y propuestas familiares.

El asado es uno de los platos más tradicionales de la Argentina.

Uno de los grandes atractivos de este tipo de eventos es la posibilidad de probar sabores regionales sin salir de la ciudad. Desde recetas del norte argentino hasta clásicos criollos, la feria funciona como un pequeño recorrido federal por distintas tradiciones culinarias del país.

En Sabores de la Patria habrán stands con empanadas de todo el país.

El festival será pet friendly y está pensado para disfrutar en familia o con amigos. La organización aclaró que la actividad se suspende en caso de lluvia.