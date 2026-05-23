Prevención del cáncer de mama: más mujeres accedieron a mamografías gratuitas en Formosa

Con el fin de garantizar la salud pública en todo el territorio, los camiones sanitarios de Formosa llevaron a cabo una nueva jornada de prestaciones para el acceso a mamografías gratuitas, un estudio diagnóstico clave para la detección temprana del cáncer de mama, permitiendo que una veintena de vecinas accedan al estudio de manera gratuita.

En este contexto, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), dispuso un nuevo trabajo mediante el camión sanitario en Villa Escolar, a 76 kilómetros de la capital provincial, con el objetivo de facilitar el acceso al control mamográfico anual, un estudio diagnóstico clave para la detección temprana del cáncer de mama.

La coordinadora del Programa Provincial de Detección Precoz del Cáncer de Mama, la doctora Sofía Samudio Godoy, destacó que hubo una buena respuesta a la convocatoria y que, a pesar del frío, la comunidad se hizo presente y acompañó durante toda la jornada.

“Estamos otra vez muy felices de haber podido brindar este servicio completamente gratuito. En esta oportunidad, en Villa Escolar, articulando acciones con el equipo de salud del hospital local y el acompañamiento del Municipio de esta localidad”, subrayó en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

Seguidamente, explicó que “se hace inmediatamente la lectura de las imágenes y el informe correspondiente, y se procede a entregarles el estudio en mano, en ese mismo momento”. Si bien, “normalmente, cuando retiran los resultados se van a la casa, hoy se quedaron haciendo compañías hasta que se terminó el trabajo”, valoró.

Tecnología al servicio de la población

Samudio, recordó que, en Formosa, cada hospital distrital tanto en la Capital como en el interior, cuenta con un servicio de mamografía y modernos mamógrafos, donde los camiones sanitarios que van recorriendo los barrios y localidades del interior refuerzan la atención que dan los efectores sanitarios.

En ese sentido, la profesional de la salud afirmó que el Gobierno provincial mantiene el firme compromiso de poner a disposición de las formoseñas y formoseños, servicios de salud de calidad y gratuitos, teniendo en cuenta que las mamografías “son estudios de alto costo".

Cuando es recomendable hacerse una mamografía

Las recomendaciones sobre la mamografía pueden variar según el país y el criterio médico, pero en general los controles de detección precoz del cáncer de mama se indican a partir de los 40 o 50 años, de acuerdo al nivel de riesgo de cada persona. En mujeres sin antecedentes ni factores de riesgo, suele sugerirse realizar una mamografía cada 1 o 2 años, con el objetivo de detectar posibles lesiones en etapas tempranas, incluso antes de la aparición de síntomas.

En tanto, en personas con mayor riesgo, como antecedentes familiares directos, predisposición genética o determinados tratamientos hormonales, los controles pueden comenzar antes y con mayor frecuencia, siempre bajo indicación médica.

Desde el sistema de salud se remarca que la detección precoz es clave, ya que la mamografía permite identificar cambios en el tejido mamario en fases iniciales y mejora de manera significativa las posibilidades de tratamiento.