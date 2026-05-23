Betular le pone presión a Telefe con MasterChef: "Si te va mal"

Damián Betular le tira indirecta a Telefe.

El futuro de MasterChef Celebrity volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por una confirmación oficial sino por una frase que cayó como un baldazo de agua fría en Telefe. El encargado de encender la mecha fue Damián Betular, quien habló sin filtro y dejó más dudas que certezas sobre el regreso del programa.

Betular desmintió que haya una nueva temporada confirmada

En medio de versiones que daban por hecho una nueva temporada, el pastelero sorprendió al revelar que desde el canal todavía no hubo ningún tipo de contacto formal. No se trata de un detalle menor, porque en ciclos de este calibre las definiciones suelen llegar con bastante anticipación para coordinar agendas y producción.

El contexto tampoco ayuda. Primero fue Donato De Santis quien confirmó que no volverá al jurado, una baja que ya de por sí obliga a replantear el formato. Luego, Germán Martitegui dejó abierta la puerta a una posible salida, dejando entrever el desgaste que implica sostener un programa de estas características durante tantos meses.

¿Qué dijo Damián Betular sobre la vuelta de MasterChef Celebrity?

Con ese panorama, la palabra de Betular terminó de agitar las aguas. “No nos llamaron desde el canal”, dijo, con una sinceridad que no suele abundar en este tipo de negociaciones. La frase generó ruido porque contradice la idea instalada de que todo ya estaba encaminado.

Sin embargo, lo más fuerte llegó cuando explicó el detrás de escena del formato. Betular puso el foco en la exigencia que implica el reality y dejó una advertencia que muchos leyeron como presión directa hacia Telefe. Según explicó, no es lo mismo participar que juzgar, ya que el jurado queda expuesto durante toda la temporada, sin margen para correrse si las cosas no funcionan.

“Si te va mal, no te vas”, lanzó, dejando en claro que el riesgo es alto y que la decisión de volver no es tan simple como parece desde afuera. Esa frase, lejos de pasar desapercibida, instaló la sensación de que las condiciones para una nueva temporada todavía no están dadas.

La nueva edición de MasterChef no está confirmada.

A pesar de todo, Betular no cerró la puerta. Reconoció que tiene un vínculo afectivo con el programa y que le gustaría continuar, pero dejó claro que el contexto actual obliga a repensar cada paso.

Por ahora, en Telefe reina el silencio. Y cuando el canal no habla, en la televisión argentina eso suele ser tan elocuente como cualquier confirmación.