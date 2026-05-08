De la pastelería al escenario: así fue el debut de Betular como protagonista de Hairspray

Damián Betular debutó como actor en el musical de Hairspray.

Damián Betular dio el salto más inesperado de su carrera y se convirtió en una de las grandes sorpresas del teatro musical porteño, debutó como protagonista de Hairspray en el rol de Edna Turnblad, en una función que terminó con ovación de pie en el Teatro Coliseo.

El estreno del musical no solo confirmó el arrastre de una de las superproducciones del año, sino que también dejó una de las postales más comentadas de la temporada con Betular instalado por primera vez en un escenario teatral como actor principal, en una apuesta que venía construyéndose desde hacía tiempo.

Con un Teatro Coliseo colmado y más de 1.700 espectadores, la noche marcó el lanzamiento oficial de un fenómeno que ya venía con números fuertes, más de 20 mil entradas vendidas y más de 10 funciones agotadas incluso antes del estreno.

Cómo fue el debut actoral de Damián Betular en teatro

El desembarco de Betular no fue improvisado. Durante casi un año se preparó específicamente para este rol, atravesando entrenamientos de actuación, trabajo vocal y ensayos coreográficos intensivos. El resultado fue un debut sólido, en el que se lo vio seguro, expresivo y con una naturalidad escénica que sorprendió tanto al público como a parte del ambiente teatral.

Su interpretación de Edna Turnblad se destacó por el humor, la sensibilidad y el timing cómico, logrando algunos de los momentos más celebrados de la noche. La respuesta fue inmediata, risas, emoción y una ovación final que lo colocó como una de las grandes revelaciones inesperadas del musical.

Damián Betular interpreta a Edna Turnblad, la madre de Tracy Turnblad.

El elenco que lo acompaña incluye a figuras como Alejandra Radano, Sofía Morandi y Belén Bilbao, en una puesta que sostiene una energía constante y un despliegue musical de alto impacto. La historia, ambientada en los años 60, sigue a Tracy Turnblad en su sueño de bailar en el programa de televisión más popular de Baltimore, con un mensaje que celebra la diversidad y la identidad.

La producción está a cargo de Club Media junto a OLGA, con una apuesta de escala internacional que busca posicionar a Hairspray como uno de los grandes fenómenos teatrales del año. La dirección general es de Fer Dente, mientras que el equipo creativo reúne a referentes del género en coreografía, dirección vocal y musical.

Basado en la icónica película de Hairspray (2007 film), el musical llega a Buenos Aires con una versión renovada que combina energía, humor y un fuerte impacto visual. En ese contexto, el debut de Betular se instala como uno de los hitos inesperados de la temporada, una transición de la cocina al escenario que lo dejó posicionado como una de las grandes sorpresas del año teatral.