Tiene 6 años, es fanático de Uzbekistán, lloró cuando le hicieron un gol y los jugadores prometieron ganar por el

el joven se volvió viral en las redes por llorar tras la derrota de su país.

Una de las imagenes que dejó la primera fecha de la fase de grupos del Mundial fue la de un pequeño niño de Uzbekistán que lloró de manera desconsolada tras la derrota de su equipo frente a Colombia. El video que fue filmado por su padre se viralizó rápidamente que recibió el llamado de la selección para ganarse el cariño de los jugadores en un entrenamiento muy distinto al resto.

En una de las tribunas superiores del estadio Azteca, Isfandiyor Khatamow no pudo esperar a estar con su familia en el hotel para desparramar un par de lágrimas sobre su rostro. El hecho de ver a su país perder lo hizo emocionarse, pero esta acción estuvo acompañada de un gran gesto por los presentes en la zona. Porque los hinchas colombianos decidieron apoyarlo y cantar por su país para transformar aquel momento en uno un poco más alegre.

“Sentí emociones imposibles de describir. Pensé: ‘¿Qué clase de personas son estas?’. Mostraron una enorme nobleza al intentar consolar a un solo niño. Colombianos, los hemos llegado a querer con todo nuestro corazón. No solo nosotros; todo el pueblo uzbeko siente un cariño inmenso por ustedes. Les deseamos siempre la mejor de las suertes”, expresó su padre en charla con Heraldo.

El paso de los días expuso que la federación de Uzbekistán decidió invitar al pequeño Isfandiyor y su familia a uno de los entrenamientos. Allí fue recibido por los jugadores, que no dudaron en mostrarle su cariño, además de entregarle varios regalos que van desde peluches y hasta una camiseta oficial del conjunto local.

Por otro lado, la familia Khatamow advirtió que en las próximas horas estará abandonando México para trasladarse a Estados Unidos y seguir de cerca los movimientos del equipo nacional. Hay que recordar que en la segunda fecha sumará minutos frente a Portugal en un duelo bastante importante para el grupo K. Esto es producto de que los dos equipos se encuentran obligados a ganar con el fin de mejorar su situación y así soñar con la clasificación a la siguiente ronda.

¿Cómo está el grupo K?

El grupo K expone que Colombia es el líder con tres unidades, mientras que Congo, Portugal y Uzbekistán se encuentran por debajo de él. No obstante, la selección debutante de Europa es una que no dispone de unidades porque conoció la derrota en la primera jornada. Su segundo partido tendrá como adversario a Cristiano Ronaldo, que buscará no solo darle la victoria a su país, sino comenzar a marcar goles para no quedar opacado por Kylian Mbappé y Lionel Messi, que a los 38 años ya lleva cinco tantos anotados en el vigente certamen.

Por otro lado, el conjunto colombiano, con ganar nuevamente, va a asegurar su lugar en la instancia de 16avos de final y, dependiendo de los demás resultados, puede avanzar como primero. Mientras que el Congo tiene una oportunidad única de obtener sus primeros tres puntos en el certamen y soñar con la posibilidad de clasificar.