Lorenzo dice que Colombia sintió el peso del ambiente del Azteca en su victoria ante Uzbekistán

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Uzbekistán vs Colombia - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 17 de junio de 2026. El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, dijo que la emoción generada por una marea de aficionados colombianos en el ‌Estadio Azteca pesó sobre algunos ‌de sus jugadores en el debut de su campaña mundialista, que saldaron con una victoria 3-1 sobre Uzbekistán el miércoles.

Los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz aseguraron la victoria de Colombia en Ciudad de México, lo que la situó en la cima del Grupo K después de que Portugal y República Democrática del Congo empataran 1-1 más temprano ​en la jornada.

El ⁠equipo de Lorenzo dominó largos tramos del partido, pero tuvo que trabajar ‌más de lo esperado después de que Uzbekistán empatara, antes ⁠de que Díaz devolviera la ventaja a ⁠Colombia y el suplente Campaz marcara en el tiempo añadido.

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"Es una energía hermosa, pero emocionalmente creo que les pesó a algunos muchachos", dijo Lorenzo a ⁠periodistas.

"De los que más corren, hoy sufrieron el partido desde ese ​punto de vista. Tiene que ver la carga ‌emocional y el marco con el que ‌jugamos".

El entrenador argentino dijo que el ambiente creado por una multitud ⁠mayoritariamente colombiana en el Azteca realzó la ocasión, mientras que su equipo también tuvo dificultades para mantener el nivel del primer tiempo después de que Uzbekistán comenzara a jugar de forma más directa tras el descanso.

"El ​primer tiempo ‌jugamos en el campo de ellos, luego nos hundimos un poco en el segundo tiempo desde el minuto 10. Ellos tienen un juego muy directo, la pelota era centro, rebote, centro y eso te pone incómodo. Tuvimos que refrescar, porque se nos venían ⁠encima".

EL PESO DE LAS EXPECTATIVAS

Pese a la comodidad del marcador, Lorenzo admitió que Colombia debió haber sentenciado el partido mucho antes.

"Sabíamos que no iba a ser fácil, pero debimos marcar una diferencia mayor", afirmó. "Ellos estuvieron ordenados, cerrados y nos costó entrar".

Lorenzo dijo que sus jugadores se centraron demasiado en conservar la posesión en lugar de asumir riesgos en zonas de ataque.

"Hay que terminar un poco ‌mejor las jugadas, nos entretuvimos con la posesión y no generamos el centro o el remate al arco", señaló.

El técnico también fue consultado por el capitán James Rodríguez, quien tuvo dificultades para imponerse ante el compacto planteamiento defensivo de Uzbekistán.

"No hizo un mal partido, no fue el mejor, pero no fue mal ‌partido. Hasta los 60, 65 minutos su partido fue aceptable. En la posesión nos ayudó mucho", dijo Lorenzo.

"En un sistema 5-4-1, ellos nos cerraron los espacios y ‌lo que tiene ⁠James es el pase filtrado entre líneas".

Colombia se enfrentará ahora a República Democrática del Congo en Guadalajara, en busca de ​acercarse a asegurar un lugar en la fase eliminatoria y fortalecer su control del primer puesto del Grupo K.

Con información de Reuters