Colombia busca segunda victoria seguida en Mundial, República Democrática del Congo quiere otra sorpresa

Jaminton Campaz, de Colombia, celebra el tercer gol de su selección ante Uzbekistán

Colombia intentará aprovechar su buen comienzo en el Mundial cuando se enfrente a la República Democrática del Congo el martes, aunque ‌el equipo de Néstor Lorenzo ‌se muestra cauteloso ante un rival que viene de poner en aprietos a Portugal.

Los sudamericanos comenzaron el Grupo K con una victoria 3-1 sobre Uzbekistán, aunque el marcador ocultó una segunda parte complicada en la que su rival puso de manifiesto algunas debilidades que los "cafeteros" deben corregir.

Una victoria aseguraría a Colombia una plaza en los dieciseisavos de final y podría ​bastar para hacerse con ⁠el primer puesto del grupo si Portugal no vence a Uzbekistán ‌en el otro partido de la jornada.

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El peso del ⁠partido recaerá de nuevo sobre el delantero ⁠del Bayern Munich Luis Díaz, que marcó un gol y dio una asistencia contra Uzbekistán y fue elegido como el mejor jugador del partido tras ⁠liderar el ataque de Colombia.

Lorenzo también esperará una mayor influencia del ​capitán James Rodríguez, que tuvo un papel discreto ‌en la victoria inaugural, ya que ‌Colombia se apoyó a menudo en la velocidad y los ataques ⁠directos de Díaz para poner en aprietos a la defensa rival.

RDC llega con confianza tras lograr un sorprendente empate 1-1 contra Portugal en su primer partido de un Mundial en más de medio siglo.

Yoane Wissa marcó el ​primer gol ‌de su país en un Mundial, y el equipo del seleccionador Sébastien Desabre impresionó por su disciplina defensiva y su capacidad para lanzar rápidos contraataques contra uno de los favoritos del torneo.

Es probable que los congoleños adopten un planteamiento igualmente compacto frente ⁠a Colombia, cuya calidad ofensiva supone un reto diferente pero cuyos fallos defensivos ante Uzbekistán pueden resultar alentadores.

Lorenzo advirtió tras la victoria inaugural que el estilo directo de RDC supondría una prueba clara.

"Vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte, que ha hecho un gran partido contra uno de los mejores equipos del mundo", dijo Lorenzo a periodistas. "Congo juega más a transiciones, a pelotazos ‌largos por banda, con velocidad, con salidas rápidas".

El DT argentino también señaló que el dominio de la posesión de Colombia frente a los asiáticos afectó su capacidad de crear peligro, y que su equipo debe ser más letal en el último tercio del campo.

"Por exceso de posesión o miedo a ‌perder la pelota, insistimos con la posesión y volvíamos para atrás y llegamos a posiciones y volvíamos para atrás. Toque corto, nadie terminaba la jugada. Creo que ‌nos faltó un ⁠poquito eso", agregó el DT tras la victoria inicial.

También se espera que Colombia cuente con un fuerte apoyo en las ​gradas, después de que decenas de miles de aficionados vestidos de amarillo coparan el Estadio Azteca de Ciudad de México en el debut.

Con información de Reuters