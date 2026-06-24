Pelo lacio sin planchita ni calor: el truco ancestral para alisarlo con tan solo un par de medias.

Hay un truco ancestral para alisar el pelo sin usar planchita ni ningún elemento de calor que usaban las mujeres dominicanas para tener un cabello liso sin dañarlo ni depender de artefactos. Lo podés poner a prueba en casa antes de irte a dormir con tan solo un par de medibachas. También vas a necesitar tijera, cepillo y un sérum o aceite capilar.

"Si te estás cuidando el pelo o estás en un proceso de recuperación, lo peor que puedes hacer es plancharte el pelo todas las semanas y varias veces a la semana. Lo que vamos a hacer es un tubi casero, una técnica ancestral de las latinas dominicanas para alisarte el pelo o mantenerlo liso sin calor", cuenta Daniela Génesis, creadora de contenido beauty.

Cómo hacer un tubi casero para tener el pelo lacio sin calor

Materiales

Un par de medias can can

Tijeras

Cepillo

Sérum hidratante o aceite capilar

Gorrito de satén

Preparación

Agarrá el par de medias y ponete la parte de la cintura sobre tu cabeza. Calculá por dónde querés que te llegue, aproximadamente debería ser por la altura de las cejas. Cortalas de las piernas para que puedas hacerles un nudo. Hacé otro nudo más. Te tiene que quedar un gorrito. Cepillate el pelo y hacete una raya al medio, tirando parte del pelo hacia un lado. Ponete un poco de aceite o sérum en las puntas. Una vez que tengas el pelo peinado hacia un lado, ponete el tubi. Andá cepillando y metiéndote el pelo. Arriba, colocá tu gorrito de satén idealmente para que no se salga el tubi. ¡Listo! Andá a dormir así y sacátelo al día siguiente.

Cuáles son las ventajas de hacer un tubi casero

La principal ventaja de esta técnica es que permite alisar el pelo sin exponerlo a las altas temperaturas de la planchita o el secador. Esto ayuda a prevenir el quiebre de la fibra capilar, las puntas abiertas y la pérdida de hidratación que suele producir el uso frecuente de herramientas de calor.

Además, es una alternativa económica y fácil de realizar en casa, ya que no requiere productos costosos ni conocimientos profesionales. Con elementos que muchas personas ya tienen en su hogar, es posible conseguir un efecto más liso y prolijo mientras se duerme. Otro de sus beneficios es que ayuda a controlar el frizz y mantener el peinado por más tiempo. Al dejar el cabello envuelto durante toda la noche, las hebras permanecen ordenadas y se reduce el volumen excesivo al despertar.

Esta técnica también es ideal para quienes están recuperando su cabello después de procesos químicos, como decoloraciones, tinturas o alisados. Al evitar el calor, se minimiza el estrés sobre la fibra capilar y se favorece una apariencia más saludable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el resultado puede variar según el tipo de pelo.