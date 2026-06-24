Aumento de sífilis: el caso de una joven que reveló la epidemia

De una herida en el labio a un diagnóstico de sífilis: el relato que reveló una epidemia

Una joven de 23 años que descubrió que tenía sífilis tras una herida en el labio, se convirtió en viral y expuso la dimensión personal de una epidemia silenciosa que en Argentina. Según los últimos datos oficiales, la enfermedad alcanzó un récord histórico de 46.779 casos en 2025, con un aumento del 75,6% respecto a 2022.

Se trata del caso de Shadia Brigitte que relató que comenzó amorderse el labio para liberar ansiedad y lo que parecía una costumbre inofensiva derivó en una herida persistente que terminó con el diagnóstico. “Siempre tuve la costumbre de morderme el labio, pero esa vez me mordí hasta lastimarme”, relató a TN. La lesión no cicatrizaba y crecía con el paso de los días.

Tras acudir al hospital, recibió un diagnóstico inicial de herpes y una crema tópica. Sin mejoras, buscó otra opinión y recibió el mismo tratamiento, esta vez en comprimidos. Pero la situación empeoró y acudió a un cirujano maxilofacial que ordenó una biopsia. Shadia temió lo peor: “Pensaba en el cáncer, la quimioterapia, el pelo cayéndose. Fue como pelear contra mi propia mente”. El resultado fue inesperado: positivo para sífilis, una infección de transmisión sexual (ITS).

“Me quedé en blanco. Dije: ‘Me voy a morir’. Me asusté mucho”, confesó. En ese momento, comenzó el tratamiento con penicilina le devolvió la tranquilidad. “Soy responsable de no haberme cuidado, incluso en el sexo oral”, reflexionó. Ante esto, decidió compartir su experiencia en redes sociales, donde alcanzó más de 60 mil seguidores. “Tomé mis redes como un lugar de desahogo. No pensé que iba a tener tanta repercusión”, señaló.

Aumento de sífilis en Argentina

Su relato se viralizó en un contexto alarmante: la sífilis se convirtió en una epidemia silenciosa en Argentina. 9. Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), en 2025 se registraron 46.779 casos, un aumento del 75,6% respecto a 2022. La tasa nacional alcanzó 117,2 casos por cada 100.000 habitantes, con mayor impacto en adolescentes y jóvenes adultos.

El grupo más afectado fue el de 20 a 24 años, con una tasa de 290,6 casos por cada 100.000 habitantes. Las mujeres jóvenes presentaron tasas superiores a las de los varones en los grupos de 20 a 29 años, aunque la tendencia se invierte después de los 50. Regionalmente, las tasas más elevadas se registraron en el Sur (159,8/100.000), Cuyo y NEA, mientras que el 60% de los casos se concentró en la región Centro.

La sífilis es causada por la bacteria Treponema pallidum y se transmite principalmente por contacto sexual sin protección. También puede pasar de madre a hijo durante el embarazo. Los síntomas iniciales incluyen úlceras indoloras en genitales, boca o recto, que suelen pasar desapercibidas. Si no se trata, progresa a fases secundarias y terciarias con complicaciones graves. La introducción de pruebas rápidas en atención primaria permitió ampliar la cobertura diagnóstica y reducir los tiempos de confirmación.

El Ministerio de Salud recomienda el uso de preservativos en todas las prácticas sexuales, controles periódicos y acceso temprano a pruebas diagnósticas. La penicilina benzatínica sigue siendo el tratamiento de elección, garantizado en todo el país.

La Mesa Ministerial de ITS coordina desde 2025 la respuesta nacional, articulando con organismos internacionales para enfrentar la epidemia. La historia de Shadia, que comenzó con una mordida en el labio, se transformó en un testimonio que refleja la vulnerabilidad de miles de jóvenes frente a la sífilis y la necesidad urgente de prevención y políticas sostenidas.