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Corte Suprema EEUU da impulso a demanda de Exxon para obtener una indemnización de Cuba

23 de junio, 2026 | 11.54

La Corte Suprema de Estados Unidos facilitó el martes que ‌las empresas ‌estadounidenses puedan reclamar una indemnización al Gobierno de Cuba por los bienes expropiados hace décadas, al fallar a favor de ExxonMobil en su demanda contra la empresa estatal cubana Corporación CIMEX.

La corte dictaminó por ​6 votos ⁠contra 3 que la defensa jurídica ‌denominada inmunidad soberana extranjera —que suele ⁠prohibir las demandas estadounidenses ⁠contra gobiernos extranjeros y sus agentes— no es aplicable en casos como el que Exxon ⁠interpuso contra CIMEX en virtud ​de la Ley Helms-Burton, de ‌1996.

Los seis jueces conservadores ‌del tribunal constituyeron la mayoría, mientras ⁠que los tres liberales discreparon del fallo.

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La Corte Suprema revocó la sentencia de 2024 de un tribunal inferior que ​establecía ‌que CIMEX podía invocar la defensa de la inmunidad soberana.

La decisión elimina un importante obstáculo al que se enfrentaba Exxon en su demanda ⁠de 2019, en la que acusó a CIMEX de utilizar ilegalmente una refinería y estaciones de servicio que en su día pertenecieron a Standard Oil, la empresa predecesora de Exxon.

El caso volverá ahora a un ‌tribunal de instancia para que se sigan deliberando sobre la posible responsabilidad de CIMEX.

Una disposición de la Ley Helms-Burton, denominada Título III, permite presentar demandas ante cortes ‌estadounidenses contra cualquier persona que "trafique" con bienes confiscados por el Gobierno comunista de Cuba tras ‌la revolución ⁠de 1959 que llevó a Fidel Castro al poder.

La administración del ​presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó el recurso de Exxon ante la Corte Suprema.

(Editado en español por Carlos Serrano)

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