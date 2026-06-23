Corte Suprema EEUU da impulso a demanda de Exxon para obtener una indemnización de Cuba

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Exxon Mobil Corporation aparece en una pantalla situada sobre el parqué de la Bolsa de Nueva York, en Nueva York

La Corte Suprema de Estados Unidos facilitó el martes que ‌las empresas ‌estadounidenses puedan reclamar una indemnización al Gobierno de Cuba por los bienes expropiados hace décadas, al fallar a favor de ExxonMobil en su demanda contra la empresa estatal cubana Corporación CIMEX.

La corte dictaminó por ​6 votos ⁠contra 3 que la defensa jurídica ‌denominada inmunidad soberana extranjera —que suele ⁠prohibir las demandas estadounidenses ⁠contra gobiernos extranjeros y sus agentes— no es aplicable en casos como el que Exxon ⁠interpuso contra CIMEX en virtud ​de la Ley Helms-Burton, de ‌1996.

Los seis jueces conservadores ‌del tribunal constituyeron la mayoría, mientras ⁠que los tres liberales discreparon del fallo.

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La Corte Suprema revocó la sentencia de 2024 de un tribunal inferior que ​establecía ‌que CIMEX podía invocar la defensa de la inmunidad soberana.

La decisión elimina un importante obstáculo al que se enfrentaba Exxon en su demanda ⁠de 2019, en la que acusó a CIMEX de utilizar ilegalmente una refinería y estaciones de servicio que en su día pertenecieron a Standard Oil, la empresa predecesora de Exxon.

El caso volverá ahora a un ‌tribunal de instancia para que se sigan deliberando sobre la posible responsabilidad de CIMEX.

Una disposición de la Ley Helms-Burton, denominada Título III, permite presentar demandas ante cortes ‌estadounidenses contra cualquier persona que "trafique" con bienes confiscados por el Gobierno comunista de Cuba tras ‌la revolución ⁠de 1959 que llevó a Fidel Castro al poder.

La administración del ​presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó el recurso de Exxon ante la Corte Suprema.

(Editado en español por Carlos Serrano)