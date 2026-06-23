Vaticano rechaza la propuesta de permitir que las mujeres católicas prediquen

FOTO DE ARCHIVO: Misa católica en la Catedral de Nuestra Señora de las Victorias en Yaundé.

El Vaticano reafirmó este martes una norma vigente desde hace ‌tiempo según la ‌cual solo un sacerdote o un diácono ordenado puede pronunciar un sermón en una misa católica, rechazando así una petición de los obispos alemanes de ampliar esta práctica y permitir que las mujeres u otros laicos pronuncien sermones.

"No ​se puede ⁠hacer una excepción a la disciplina vigente", afirmó ‌un comunicado del Dicasterio para el ⁠Culto Divino y la ⁠Disciplina de los Sacramentos del Vaticano, que supervisa el culto de los 1.400 millones de católicos ⁠del mundo.

Muchas misas católicas incluyen un sermón, ​en el que un sacerdote ‌o un diácono ofrece una ‌reflexión sobre las lecturas bíblicas del día. ⁠La Conferencia Episcopal Alemana había solicitado a principios de este año permiso para que los laicos también pudieran pronunciar sermones.

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La petición alemana ​se hacía ‌eco de la opinión de muchos obispos de Estados Unidos y otros países europeos, quienes afirman que muchos laicos son tan capaces de predicar como los ⁠sacerdotes. A menudo mencionan el deseo de escuchar sermones de mujeres, que no pueden ser ordenadas en la Iglesia católica.

El Vaticano no facilitó su respuesta completa a los obispos alemanes, sino solo un comunicado de prensa en el que resumía su ‌decisión.

"La reserva de la homilía al sacerdote o a los diáconos no es una mera norma disciplinaria, sino que se deriva de la propia naturaleza de la liturgia", señalaba el comunicado.

La Iglesia ‌católica enseña que, durante una misa, el sacerdote actúa "in persona Christi" (en la persona de Cristo), y es ‌Dios quien ⁠actúa a través del sacerdote durante el culto.

A los laicos se les ​permite pronunciar sermones en servicios de oración fuera de la misa.

(Reportaje de Joshua McElwee; edición de Milla Nissi-Prussak, Editado en español por Juana Casas)