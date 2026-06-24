Mundial 2026 EN VIVO: partidos del 24 de junio, resultados y posiciones minuto a minuto

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en una etapa decisiva este 24 de junio, con una jornada cargada de partidos que pueden definir clasificados y eliminados en los grupos A, B y C. Varias selecciones llegan con chances de avanzar a la próxima ronda, mientras otras están obligadas a ganar para seguir con vida en la Copa del Mundo.

Entre los encuentros más esperados aparecen:

Suiza vs. Canadá: 16 horas

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar : 16 horas

Escocia vs. Brasil : 19 horas

Marruecos vs. Haití : 19 horas

República Checa vs. México : 22 horas

Sudáfrica vs. Corea del Sur: 22 horas

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los resultados de estos partidos serán determinantes para la conformación de los primeros cruces de la fase eliminatoria.

Seguí minuto a minuto todos los goles, incidencias, formaciones, estadísticas y resultados de la jornada. También actualizaremos las tablas de posiciones en tiempo real para mostrar cómo quedan los grupos tras cada partido y cuáles son los escenarios de clasificación.