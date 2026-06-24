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Mundial 2026 EN VIVO: partidos del 24 de junio, resultados y posiciones minuto a minuto

En VIVO - Actualizado hace 8 minutos

Seguí EN VIVO la jornada del Mundial 2026 del 24 de junio con los partidos de hoy, resultados, goles, tablas de posiciones y la definición de los grupos A, B y C. 

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en una etapa decisiva este 24 de junio, con una jornada cargada de partidos que pueden definir clasificados y eliminados en los grupos A, B y C. Varias selecciones llegan con chances de avanzar a la próxima ronda, mientras otras están obligadas a ganar para seguir con vida en la Copa del Mundo.

Entre los encuentros más esperados aparecen: 

  • Suiza vs. Canadá: 16 horas
  • Bosnia y Herzegovina vs. Qatar: 16 horas
  • Escocia vs. Brasil: 19 horas
  • Marruecos vs. Haití: 19 horas
  • República Checa vs. México: 22 horas
  • Sudáfrica vs. Corea del Sur: 22 horas

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Los resultados de estos partidos serán determinantes para la conformación de los primeros cruces de la fase eliminatoria.

Seguí minuto a minuto todos los goles, incidencias, formaciones, estadísticas y resultados de la jornada. También actualizaremos las tablas de posiciones en tiempo real para mostrar cómo quedan los grupos tras cada partido y cuáles son los escenarios de clasificación.

 

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