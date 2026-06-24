Celebración del "remo vikingo" de Noruega en el Mundial molesta a sus vecinos escandinavos

Los jugadores de la selección noruega hacen el "remo vikingo" tras vencer a Senegal en el Grupo I del Mundial en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EEUU.

​El éxito de Noruega en el Mundial ha desatado la euforia en su país, pero la celebración característica ‌del equipo, el "remo vikingo", ‌está empezando a poner a prueba la paciencia de sus vecinos escandinavos, provocando indiferencia en Suecia y envidia en Dinamarca.

La celebración del "remo vikingo" se ha convertido en todo un fenómeno en el Mundial, donde el capitán Martin Odegaard llegó incluso a liderar a los jugadores, el cuerpo técnico y la ​afición en una actuación ⁠sincronizada tras el pitido final de su victoria por ‌3-2 sobre Senegal.

Por si fuera poco, los aficionados ⁠noruegos intentaron más tarde que el ⁠rey de Noruega se uniera a ellos durante las celebraciones posteriores.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Para los suecos, sin embargo, la celebración de sus vecinos es ⁠más una molestia que una novedad y a algunos ​les parece que la simulación de remo ‌recuerda demasiado al "aplauso del trueno" (también ‌conocido como "aplauso del volcán") que popularizaron los hinchas islandeses en ⁠torneos anteriores.

"Yo nunca lo voy a hacer. Nosotros solo suspiramos. Quizá sobre todo por el equipo de televisión, que decide hacer un primer plano de eso cada vez", declaró ​el defensa ‌sueco Gustaf Lagerbielke a los periodistas en una rueda de prensa el martes. "Al fin y al cabo, es muy parecido al volcán islandés. Pero, cada uno a lo suyo".

Otros miembros de la selección sueca se ⁠mostraron igualmente poco impresionados.

"Probablemente se esté empezando a abusar un poco de ello. Da la sensación de que lo repiten cada vez que tienen ocasión. Pero, al fin y al cabo, les funciona bien", añadió su compañero de equipo Elliot Stroud.

Sin embargo, mientras los suecos pueden seguir centrados en su propio equipo, a los ‌daneses —ausentes del torneo tras caer en la repesca de clasificación ante la República Checa— les cuesta mucho más tragarse la euforia noruega.

"Raya en el acoso entre adultos nórdicos. Los noruegos están viviendo ahora mismo la fiesta de sus vidas. Y lo que ‌es más, en compañía de una selección nacional que realmente sabe jugar al fútbol", escribió el periodista danés Johnny Wojciech Kokborg en el ‌tabloide B.T.

"El ⁠hecho es que —por desgracia— los noruegos podrían acabar haciendo daño a muchos equipos. Pero, sobre todo, a ​nosotros, los daneses, nos duele admitir que ya no somos los mejores de la región nórdica", comentó.

"Es sencillamente insoportable. Se están burlando de nosotros, Noruega", agregó.

(Editado en español por Carlos Serrano)