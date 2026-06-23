Iván Schargrodsky reveló qué hará Milei si el Congreso "expulsa" a Adorni.

En medio de las especulaciones políticas sobre el futuro de Manuel Adorni dentro del Gobierno, el periodista Iván Schargrodsky aseguró que tanto Javier Milei como su hermana, Karina Milei, están convencidos de sostener al actual jefe de Gabinete, incluso ante eventuales escenarios adversos en el Congreso.

En Cenital, Schargrodsky reveló detalles de conversaciones que, según afirmó, se producen en la intimidad del oficialismo y muestran el respaldo total que la cúpula libertaria le brinda a Adorni. "En privado, además de lo que ha hecho en público, Karina Milei y Javier Milei están convencidos de sostener a Manuel Adorni como jefe de Gabinete", afirmó el periodista.

Pero la revelación no terminó allí. Schargrodsky sostuvo que existe un rumor dentro del gabinete nacional respecto de la postura que adoptaría el Presidente ante una eventual ofensiva parlamentaria contra el funcionario. "Tanto que hay un rumor que sale del gabinete de Javier Milei, que es que si llegara a avanzar la improbable iniciativa de la moción de censura, es decir que el Congreso lo expulse a Manuel Adorni como jefe de Gabinete, Javier Milei les dijo a algunos ministros: 'Yo lo vuelvo a nombrar. Si pasa eso yo lo vuelvo a nombrar'", relató.

Iván Schargrodsky reveló qué hará Milei si el Congreso "expulsa" a Adorni.

Las comparaciones con Patricia Bullrich

Para Schargrodsky, el nivel de respaldo que recibe Adorni por parte del Presidente y de la secretaria general de la Presidencia es absoluto. "Entonces tal es la convicción que tienen Milei y Karina Milei del sostenimiento de Adorni", insistió el periodista y recordó: "Uno podrá decir: con la misma certeza Javier Milei atacó en los peores términos a Patricia Bullrich en la campaña electoral".