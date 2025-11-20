Inesperado: se baja una figura importante de Olga

Una figura de Olga deja el canal.

Un movimiento inesperado sacudió la programación de Olga: Fernando Dente prepara su salida definitiva de Paraíso Fiscal, el ciclo que conduce cada mañana. La decisión, que será anunciada recién en diciembre, se debe a una combinación de agotamiento físico y una propuesta laboral que cambia por completo su agenda para el año próximo.

Según revelaron en Puro Show (El Trece), Dente manifestó estar “cansado” y aseguró que el horario fue determinante: el programa arranca todos los días a las seis de la mañana, una rutina que terminó pasándole factura. Pero ese no fue el único factor. En paralelo, recibió una oportunidad artística imposible de dejar pasar.

El actor, cantante y director fue convocado para ser productor general de “Hairspray”, el musical que protagonizará Damián Betular y que desembarcará en el Teatro Coliseo en 2026. El proyecto requiere meses de preparación y plena disponibilidad, lo que vuelve incompatible su continuidad en el streaming.

Hairspray, el musical que reconfigura la agenda de Dente

Olga y Club Media impulsan el regreso del icónico musical Hairspray, con estreno previsto para el 6 de mayo de 2026. El espectáculo marcará el debut actoral de Damián Betular como Edna Turnblad, preparado en actuación, canto y baile desde hace meses. La dirección general estará a cargo de Fernando Dente, quien asumirá un rol clave en una de las apuestas teatrales más grandes del próximo año.



