¿Chau Cavani? El club que quiere al uruguayo de Boca para el mercado de pases

¿Chau Cavani? Por qué el uruguayo puede irse de Boca en el mercado de pases

Edinson Cavani está muy cerca de dejar Boca Juniors en el próximo mercado de pases, después de otra temporada para el olvido. Las lesiones sufridas, la falta de gol y el hecho de no ganar títulos con la camiseta "Azul y Oro" sin dudas que apagaron la imagen del "Matador" de 38 años, que llegó a la institución como una gran figura internacional. Sin embargo, el nivel mostrado en la cancha no alcanzó y ahora está a un paso de jugar en un club del exterior en 2026.

Si bien no sólo dependerá de la institución que lo busca y su oferta, lo cierto es que sí existe dicha posibilidad y puede concretarse en pocas semanas. El delantero está en la mira de Danubio de su país, donde justamente dio sus primeros pasos en el fútbol para luego brillar en Europa con el Napoli, el Paris Saint Germain y el Manchester United, entre otros. Días después de la eliminación del "Xeneize" del Torneo Clausura a manos de Racing, donde el atacante sufrió una molestia que le impidió ingresar en el elenco de Claudio Úbeda, se conocieron los detalles de su posible salida.

Por qué Cavani puede dejar Boca para jugar en Danubio en 2026

La historia comenzó a mediados del año, cuando el equipo entonces comandado por Miguel Ángel Russo se despidió del Mundial de Clubes en la fase de grupos. Gustavo Matosas -director deportivo del conjunto uruguayo- publicó una story en Instagram con una "oferta" para que Cavani deje Boca para jugar en Danubio. Sin embargo, el "Matador" le respondió dejando en claro que es "terco" y que seguiría intentando salir campeón con el "Xeneize".

Ante la eliminación en el Clausura a manos de Racing, el dirigente volvió a hablar acerca de este tema y hasta dejó a disposición su renuncia para que el delantero vuelva en enero próximo, a un mes de cumplir los 39 años. "Si él quiere volver, yo podría hasta irme para que se sienta tranquilo. Él es Danubio, pero también es un tipo terco, por eso ha sido un gran goleador toda su vida como (Luis) Suárez. Ojalá volviera, sería maravilloso. Le diría que le armo el equipo si quiere salir goleador", aseguró el directivo en diálogo con el medio Minuto 1. De esta manera, dependerá del atacante irse o quedarse para pelear tanto los campeonatos locales como también una nueva Copa Libertadores.

Edinson Cavani puede irse de Boca y volver a Danubio de Uruguay

Hasta cuándo tiene contrato Cavani en Boca

El futbolista uruguayo que podría jugar en Danubio la próxima temporada tiene vínculo con el "Xeneize" hasta finales del 2026. Sin embargo, una cláusula de su contrato podría cambiar el destino, ya que con la misma podría irse antes de tiempo interrumpiendo el contrato. Con este interés surgido en las últimas horas, hay serias chances de que finalmente se utilice este recurso en las próximas semanas, aunque también dependerá del propio "Matador" que aún tiene la espina de no gritar campeón con la "Azul y Oro".

Los números de Cavani en Danubio

Partidos jugados : 30.

: 30. Goles : 12.

: 12. Asistencias : 4.

: 4. Títulos: Campeonato uruguayo 2006/2007.

Las estadísticas de Cavani en Boca