Alerta amarilla por tormentas y altas temperaturas: una por una, las cinco provincias afectadas

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) habrá días con temperaturas cálidas, pero con grandes probabilidades de lluvias. Además, anunciaron que rigen alertas metereológicas por tormentas en cinco provincias del país.

Durante la jornada del miércoles, según el SMN el cielo permanecerá parcialmente nublado en toda la mañana, con una temperatura aproximada de 23°C, que ascenderá hacia los 28°C durante la tarde. El cielo seguirá algo nublado y el calor bajará en la noche, con una temperatura que rondaría los 23°C. Además, se esperan fuertes tormentas.

Cómo estará el tiempo esta semana en el AMBA

Según el SMN, durante la jornada del jueves continuará la inestabilidad. En la madrugada podrían presentarse chaparrones al igual que a la tarde, cerrando el día con un cielo mayormente nublado pero sin probabilidades de lluvias. La temperatura mínima será de alrededor de 22°C y la máxima, rondará los 31°C.

El día más caluroso de la semana será el viernes, con un pico de temperatura de 34°C durante la tarde. La jornada será soleada en su totalidad, con una nubosidad mínima. De igual modo comenzará la jornada del sábado, con una máxima de 33°C y el cielo nublado, pero con muy bajas posibilidades de que se presenten precipitaciones.

El domingo la temperatura bajará de manera considerable, alcanzando una mínima de 19°C. Además, es posible que durante el primer tramo del día se presenten chaparrones.

Las alertas amarillas por tormentas que afectan a 5 provincias

El SMN anunció que en la jornada del miércoles rige una alerta amarilla por tormentas en las provincias de Buenos Aires y Mendoza, y en el sector que integran el oeste de La Pampa, el norte de Río Negro y el este de Neuquén.

En este marco, desde la entidad se recomienda:

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar los desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

También rige una alerta amarilla por temperatura extrema de calor en el sureste de Chubut, que afectará principalmente a las ciudades de Sarmiento y Comodoro Rivadavia. Estas condiciones pueden ser peligrosas, “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas”, expresaron desde la entidad.