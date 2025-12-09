Horacio Pagani se la pudrió a Feinmann en vivo: "No puedo soportar"

Eduardo Feinmann acorraló a Horacio Pagani en vivo.

El habitual pase de la mañana en Radio Mitre dejó este jueves uno de los intercambios más filosos de los últimos meses. Lo que empezó como una charla sobre la eliminación de Boca frente a Racing terminó en un ida y vuelta cargado de ironías cuando Horacio Pagani lanzó una frase que sacudió la mesa: “Dos años sin jugar la Copa Libertadores para Boca es como la muerte”. Sus palabras reactivaron una discusión que los periodistas arrastran desde hace tiempo.

Marcelo Bonelli fue el primero en reaccionar y lo encaró sin vueltas: “Vos decís que no sos hincha de Boca, pero hablás como un hincha de Boca”. Pagani intentó esquivar el golpe asegurando: “Yo no hablo como hincha”, pero el clima ya había cambiado. Eduardo Feinmann se sumó inmediatamente y lo dejó aún más expuesto al recordarle una frase reciente: “Vos dijiste que no sos más periodista”. Y remató: “Entonces podés decir que sos hincha de Boca”.

Lejos de aceptar la acusación, Pagani redobló la apuesta con una definición que generó risas generalizadas en el estudio: “No soy hincha de Boca ni de ningún cuadro. Tengo 60 años de periodista. Abandoné el periodismo: ahora soy consultor porque no puedo soportar a los periodistas”. La ocurrencia desató carcajadas, mientras Feinmann le preguntaba, sin contener la risa: “¿Consultor de qué?”.

El análisis de Horacio Pagani sobre el fútbol

Entre bromas, Pagani también se quejó del tratamiento que recibió el fútbol argentino durante su viaje a Europa. Dijo que volvió y encontró una tapa de Olé celebrando a jugadores estadounidenses, comentario que aprovechó para ironizar: “¿Sabés lo que es el fútbol de Estados Unidos? Interclubes, intercountys…”. Sus compañeros no dejaron pasar la oportunidad y retomaron la chicana original. Antes de cerrar el pase, Bonelli lanzó un último desafío humorístico que coronó el momento: “Blanqueá que sos de Boca”. Y aunque Pagani volvió a negarlo, el cruce dejó un nuevo capítulo en la interminable saga de chicanas futboleras que suele ofrecer cada mañana la radio.