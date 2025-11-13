Horacio Pagani sacó su lado más bostero y atendió a Ruggeri en vivo: "Traidor"

Horacio Pagani fue noticia en las últimas horas después de apuntar contra Oscar Ruggeri y cuestionarlo una vez más por su pase de Boca Juniors a River Plate. El campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986 se sumó al "Millonario" en 1985 después de haber debutado con la camiseta del "Xeneize" en la Primera División y su accionar no quedó en el olvido. Por este motivo, el reconocido periodista lo rememoró y lanzó una picante chicana para el hoy panelista de ESPN F90.

El experimentado integrante de TyC Sports trató de "traidor" al "Cabezón" por su decisión de pasar al conjunto de Núñez en el que ganó todo a nivel internacional. A su vez, recordó otros ejemplos de futbolistas que pasaron por la misma situación y mencionó también a Daniel Passarella, a quien definió como fanático del elenco de La Ribera. Por supuesto, sus dichos no tardaron en trascender en las redes después de la charla que tuvo con Juan Carlos "Toti" Pasman en el ciclo La Motosierra de Toti en Carnaval Stream.

El palazo de Horacio Pagani a Ruggeri en Carnaval: "Traidor"

"De Ruggeri no se puede hablar, el más grande traidor... Ya se lo dije en la cara, así que no tengo ningún inconveniente en decirlo acá porque se lo dije en el programa también. Este muchacho debutó en la Primera de Boca y lloraba diciendo que era la emoción más grande de su vida, que toda la familia era de Boca y ahora dice que es de River. Si un tipo que fue de Boca dice que es de River no existe más. ¿Podés cambiar de mujer? Sí. ¿De club?", esbozó el periodista en plena charla con el conductor del programa.

A su vez, también dio su opinión acerca del cambio de club y recordó dos hechos importantes: "Un jugador de Boca no puede jugar en River inmediatamente. Al Beto (Norberto) Menéndez, el presidente de Boca lo quería y salió campeón con River. ¿Qué hicieron? Lo llamaron a (Luis) Seijo de Huracán para que lo compre, lo compró. Estuvo un año y después lo compró Boca. Fue el único jugador que fue campeón ampliamente en River y en Boca". Con dicha declaración, dio a entender como que antes de llegar al "Xeneize" estuvo en el "Globo", por lo que no pasó directamente desde el "Millonario".

Oscar Ruggeri con la camiseta de River

Pagani habló de Pasarella, Bianchi en Boca, River y Julio Grondona

Después de sus declaraciones sobre Ruggeri, el panelista de TyC Sports habló del exdefensor de la Selección Argentina y sentenció que "no se hizo de River nunca" y que "lo mandó al descenso. Tengo una gran amistad con él de cuando jugaba, lo conozco de toda la vida y tengo un excepcional concepto de él". Por último, reveló que Mauricio Macri traicionó al "Káiser", quien era firme candidato a ser DT de Boca después del Mundial de Francia 1998 y el ex presidente llevó a Carlos Bianchi. "Lo contrató por orden de Grondona, porque no quería que vaya a la Selección".

Los números de Ruggeri en River y en Boca

Con Boca:

Partidos jugados : 4.

: 4. Títulos: Torneo Metropolitano 1981.

Con River: