Escándalo en TV: el fuerte cruce entre Ruggeri y un compañero de ESPN por Marcelo Gallardo

El fuerte cruce de Ruggeri con un compañero de ESPN en vivo.

El mal momento futbolístico de River Plate, agravado tras la insólita derrota frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental el pasado domingo, despertó diversas especulaciones acerca del futuro de Marcelo Gallardo. El entrenador del 'Millonario' es apuntado como uno de los principales responsables de esta situación, que levanta cada vez más temperatura en la recta final del campeonato, con el Superclásico próximo a jugarse y en una instancia clave en la lucha por el título del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino y para la clasificación a competiciones internacionales en 2026. Este acalorado debate llegó a la pantalla de ESPN, donde dos figuras del canal de televisión protagonizaron un fuerte cruce de palabras.

El entredicho se produjo entre Gustavo Yarroch y Oscar Ruggeri durante la transmisión del programa F90 que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo. El cronista inauguró el segmento con una impactante información: la dirigencia presidida por Stéfano Di Carlo, mandatario recientemente electo, dejó en stand-by el anuncio de una extensión de contrato para el 'Muñeco' hasta 2029. Luego, opinó que las críticas de los hinchas el pasado domingo y el cántico de "que se vayan todos" no estaba dirigido específicamente para él, una frase que despertó la reacción del ex defensor central de la Selección Argentina presente en el panel.

El enojo de Oscar Ruggeri con Gustavo Yarroch por Gallardo: "Dejá"

El 'Cabezón' no dejó pasar el aporte de Yarroch, contraatacó pidiendo que no le saquen responsabilidad al DT en este momento que atraviesa el cuadro de Núñez: "Dejá de apartar gente. Cuando (los hinchas) putean, es para todos los que están involucrados. Me parece una locura...". "¿Para qué sale esto y te informan a vos de esto?", se preguntó con bronca.

A pesar de que sus compañeros intentaron explicar que son informaciones que circulan en momentos así, "Cabeza" se mostró en desacuerdo y preocupado por cómo puede afectar a Gallardo: "Decime para qué en este momento, en una semana previa al clásico, para qué te informan eso. Es de locos, porque ahora lo escucha Gallardo y es otro petardo más. Parece que le hacen todo el juego a Boca".

No es un Superclásico más: ¿Boca puede dejar a River sin Gallardo como DT?

El “Muñeco” tiene contrato con el “Millonario” hasta el próximo 31 de diciembre. Si bien, la intención de Stefano Di Carlo es apoyar su proyecto y darle un voto de confianza para que siga, el partido ante el "Xeneize" podría llegar a ser más que determinante. Al punto que marcaría la presencia de un golpe letal, pero más que nada la imposibilidad de acceder a la Copa Libertadores. Ya sea de forma directa o por la instancia de repechaje.

Una victoria de Boca sobre River en La Bombonera significará que el equipo no podrá clasificarse a la Copa Libertadores por medio de la recolección de puntos en la fase regular del Torneo Clausura. Esto dejará como alternativa apostar a la instancia de repechaje o que quede relegado a la Copa Sudamericana. Además de esperar un milagro como que el Xeneize o Rosario Central se consagren campeones del torneo local para liberar sus plazas.

Gallardo, sobre la cuerda floja: River perdió su cuarto partido consecutivo como local y deberá enfrentar un Superclásico contra Boca con muchas cosas en juego.

¿Qué dijo Stefano Di Carlo sobre Gallardo en River?

“Hoy no estamos en un buen momento deportivo, no nos gusta y no nos representa. Pero no hay que sobresaltarse. Los proyectos tienen momentos, pero no pueden hacernos perder de vista los objetivos y el camino”, expresó en conferencia de prensa. “Tenemos un plan. Que los socios tengan la tranquilidad de que este proceso va a tener muy claro hacia dónde ir. No nos confundimos. Estamos todos muy unidos entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes para retomar nuestra senda. El hincha de River interpela y nosotros también estuvimos en ese lugar. Hay que tener templanza, convicción y seguridad”, culminó.