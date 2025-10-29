El palazo menos pensado de Ruggeri para el Pollo Vignolo y Mariano Closs en ESPN

Oscar Ruggeri lanzó una picante crítica contra Mariano Closs y Sebastián "Pollo" Vignolo en pleno pase de ESPN F12 a F90 en vivo. El campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 explotó contra ellos luego de escuchar el relato del periodista Leonardo Gabes en portugués, en el duelo entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana. La manera en la que este último narró el encuentro se hizo viral y el "Cabezón" lo destacó con un palazo para los conductores.

Es que el relator que llevó a cabo la transmisión del partido mencionado que clasificó al elenco brasileño a la final del torneo continental gritó el tercer tanto del equipo de Jorge Sampaoli en portugués y el video no pasó inadvertido. El exjugador lo escuchó recién en pleno programa y cuestionó a los dos experimentados animadores de ambos ciclos por no "formarse". Más allá de las risas en los estudios, el comentario del exhombre de River y Boca impactó a sus compañeros de la señal de Disney que se quedaron casi sin palabras.

Ruggeri apuntó contra el Pollo Vignolo y Closs en ESPN

"Está preparado, che", esbozó el campeón del mundo mientras escuchaba a "Leo" Gabes. Este último le respondió y agregó: "Estudié todos los idiomas", por lo que el "Cabezón" lo felicitó en vivo y apuntó contra los conductores. "La verdad que felicitarlo... ustedes... ¿Vos decís 'muy bien'? ¿Por qué no hacés lo que hace él? ¡Estudien!", lanzó en principio contra Vignolo.

El "Pollo" contestó: "porque no sé idiomas, él sabe 3 o 4 porque es comisario de abordo", por lo que Ruggeri arremetió: "Me parece bárbaro, es distinto. Ustedes duermen la siesta. ¿Por qué no estudian? Vos también, Mariano". Ante estos comentarios fue el conductor de F90 el que tomó la palabra comentando que en marzo comenzará a estudiar inglés y el exjugador lo cruzó otra vez: "Pero vos siempre llega esta fecha y decís 'en marzo arranco'". Luego de esa incómoda situación culminó el pase y tuvo lugar el debate sobre Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores de la mano de Vignolo y compañía.

Atlético Mineiro venció a Independiente del Valle y avanzó a la final de la Copa Sudamericana

Luego de la victoria por 3 a 1 contra Independiente del Valle con la que selló la serie con un 4 a 2 final, los de Jorge Sampaoli están en la gran final y esperan por el duelo de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile que definirá al otro finalista. El cruce entre los dos tendrá lugar el sábado 22 de noviembre con horario a definir en el Estadio General Pablo Rojas, también conocido como La Nueva Olla en Asunción, Paraguay.

Cuándo juegan Lanús vs. Universidad de Chile, por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo verlo online

El partido de vuelta de las semifinales será el jueves 30 de octubre a las 19 horas en La Fortaleza tras el empate 2 a 2 en suelo trasandino, con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera. La transmisión en vivo en la televisión será de ESPN, mientras que el streaming online irá por Disney+ Premium y Estándar, DSports, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.