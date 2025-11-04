El cancionero de la hincha de River que sacude a Marcelo Gallardo y al plantel

La hincha de River no dudó en silbar y cantar por la salida de todos los jugadores del plantel e incluso Gallardo

El partido ante Gimnasia de La Plata expuso una nueva derrota en una serie de condiciones que profundizan lo visto en el último partido de River Plate en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, como también en la eliminación frente a Independiente Rivadavia de la Copa Argentina. Sonaron varias canciones en el estadio Monumental que tuvieron como blanco a los jugadores y a la figura de Marcelo Gallardo, que dejó de ser intocable para muchos.

Los últimos partidos del "Millonario" señalan que tan solo pudo conseguir dos victorias, pero el resto se compone de derrotas. Al punto que alcanzó el récord histórico de cuatro caídas de manera consecutiva jugando como local en la mole de cemento que se encuentra en el barrio de Núñez. Ni la suerte de tener un penal en el noveno minuto de adición pudo generar que el ánimo de los hinchas mejore, que no dudaron en pedir la salida de varios integrantes del plantel ante un calendario que marca la llegada del clásico con Boca Juniors.

Borja desperdició el disparo de penal que pudo haberle dado el empate a River ante Gimnasia.

"A ver si nos entendemos los jugadores y la popular, ustedes mátense en la cancha que acá en la tribuna los vamos a alentar", fue el primer grito de guerra sonó. Una advertencia de que no estaba gustando nada lo que River hacía en el campo de juego. "Jugadoreeees, la concha de sus madres, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie", expresaron en un segundo término. Un sinónimo de que la paciencia se terminó, pero que siguen teniendo como blanco a los futbolistas y no a la figura de Gallardo.

Sobre el final de la jornada, se escuchó una canción que llevaba más de 10 años guardada porque el despliegue futbolístico lo impedía. "Qué se vayan todos, que no quede ni uno solo...", entonaron los más de 80 mil presentes. En esta canción es posible agregar al "Muñeco" Gallardo, debido a que sus ideas y planteos tácticos no dan resultados. Pero no solo en la vigente temporada, sino en la anterior cuando confundió el equipo para disputarle la semifinal de ida a Atlético Mineiro en el marco de la Copa Libertadores. Son varias las jornadas de penas y pocas las de alegrías.

"Escuchen los jugadores, pongan más huevos si quieren salir campeones, porque esto es River, hay que ganar, y no pensar a qué boliche ir a bailar... Transpiren la camiseta, llévenla en el corazón, como la lleva esta hinchada, que quiere salir campeón", fue otro de los gritos en repudio a este presente. Si el mensaje no había sido claro con cada una de las canciones, la de "jugadoreees" volvió a repetirse en varias oportunidades. Para cerrar, el plantel se retiró al vestuario bajo una lluvia de silbidos y con una catarata de insultos.

En medio del caos, el cambio de presidente

El pasado primero de noviembre se llevaron a cabo las elecciones para elegir al nuevo presidente de River por los próximos cuatro años de gestión. Los socios eligieron de manera contundente a Stefano Di Carlo para que se haga responsable de los destinos futbolísticos es institucionales. “No debemos perder de vista el objetivo histórico de River: los resultados deportivos. Somos hinchas de River con las mismas preocupaciones que todos", expresó en su ceremonia de asunción, que se llevó a cabo en la tarde del lunes.

Uno de los primeros desafíos que tendrá como mandatario del "Millonario" es determinar si Gallardo se encuentra en condiciones de seguir al mando del plantel o no. Se estima que la decisión se tomará de acuerdo a lo que suceda en el campo de juego, pero en especial si se logra la clasificación a la Copa Libertadores o la Sudamericana. Aunque el mismo entrenador también tiene una evaluación para llevar a cabo, y puede que ante un desenlace no favorable decida por cuenta propia no continuar en el club.