La causa por las presuntas coimas en la compra de medicamentos efectuada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue sumando nuevos capítulos. El más reciente fue la renuncia de Ornella Calvete como directora nacional de desarrollo regional y sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía, luego de que se le encontraran 700.000 dólares en su domicilio.

Ornella es a su vez hija de Miguel Ángel Calvete, uno de los imputados por “defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles”, a quien el fiscal Franco Picardi señaló como uno de los jefes “paraestatales” del organismo.

Esto desde luego reverberó en los diferentes medios especializados en política, incluyendo en aquellos que suelen ser más afines con el oficialismo. Eduardo Feinmann, por ejemplo, se mostró sumamente molesto a la hora de hablar de los funcionarios que habrían querido beneficiarse ilegalmente a base de los medicamentos para los discapacitados.

"La hija (de Miguel Ángel Calvete) acaban de echarla del Gobierno a patadas, o renunció, que se yo. No sé, tomenlo como quieran. Tenía 700.000 dólares en la casa. ¿Qué hacía una funcionaria de segundo, tercer o cuarto nivel del Ministerio de Economía con tanta guita?", preguntó al aire el reconocido periodista, en el pase con Pablo Rossi por A24.

Momentos después, se auto-respondió: "Obviamente guardaba la plata del padre, que recaudaba la corrupción de Andis". Luego de ello, explotó con un fuerte exabrupto: "Tenés que ser un mal nacido, un hijo de puta, para hacer negocio con los discapacitados. Con los remedios para los discapacitados. Remedios de alto valor".