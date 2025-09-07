Alejandro Fantino reveló un dato desconocido de Edinson Cavani con la hija de un periodista

Desde su llegada a Boca, Edinson Cavani estuvo bajo la lupa por su irregular rendimiento goleador, muy distinto al nivel que mostró en clubes europeos como Napoli y PSG. Aunque recibió el respaldo de entrenadores y del propio presidente Juan Román Riquelme, las críticas de los hinchas por las chances desperdiciadas no cesaron. En este punto, ahora fue Alejandro Fantino la persona que reveló un dato que nadie sabia de Edinson Cavani y que significó una verdadera acción de hombre de bien.

El periodista reveló que delantero uruguayo intervino decisivamente para que la hija del periodista uruguayo Rafa Cotelo pudiera acceder a una cirugía urgente que estaba en riesgo por dificultades económicas. En una charla con Alejandro Fantino en el ciclo Polifonía, Cotelo contó cómo su hija Ema, quien desde 2015 sufre una enfermedad similar a la hidrocefalia y ya había sido operada dos veces en Buenos Aires, enfrentó una nueva complicación. Tras un traslado complejo desde Uruguay, la médica pediatra argentina que la atendía recomendó internación inmediata y cirugía urgente ante el cuadro crítico.

La situación se complicó cuando Cotelo tuvo que afrontar el pago en efectivo y al instante de la operación, algo que superaba sus posibilidades. "No me alcanzaba ni con lo que tenía en la vida", confesó el periodista, quien intentó negociar formas de pago sin éxito. Fue entonces cuando, a través de un conocido, pidió ayuda y apareció Cavani, quien sin dudarlo respondió: “Ya salgo para ahí”. Según relató Fantino, el futbolista llegó a la clínica con una caja de zapatos donde guardaba dólares y así pudo cubrir el costo que permitió realizar la cirugía sin demoras.

La operación fue calificada por la médica como “muy extrema”, pero terminó con resultados positivos. Fantino destacó: “Esa es la grandeza”. Sin embargo, esta historia quedó en silencio, lejos del foco mediático y de los reflectores. En contraste con las críticas por su falta de gol en Boca, Cavani mostró que su grandeza también se refleja fuera de la cancha. En la fecha 6 del Torneo Clausura, ante Banfield, rompió una racha sin convertir, aunque él mismo afirmó en TNT Sports que lo esencial es el equipo: “Lo importante es estar cerca de los objetivos”.