Torta betunoire de Damián Betular: receta de chocolate y praliné paso a paso

Damián Betular, el famoso pastelero de MasterChef, creó una torta única: la Betunoire. Esta receta combina un bizcochuelo de chocolate húmedo con una cremosa ganache y un praliné crocante de avellanas. Es un postre ideal para ocasiones especiales.
La torta debe su nombre a la unión de "Betu" (por Betular) y "noire" (negro en francés). Fue diseñada para maridar con cerveza negra, pero su sabor conquista a cualquier amante del chocolate. Te enseñamos a hacerla en casa paso a paso.
Los ingredientes que necesitás para lograr tu Torta Betunoire
Para el bizcochuelo de chocolate:
81 ml de aceite de girasol
90 g de azúcar
1 huevo y medio (aproximadamente 75 g)
108 g de harina 0000
22 g de cacao en polvo sin azúcar
66 ml de agua
2 g de bicarbonato de sodio
5 g de polvo para hornear
Para la ganache de chocolate:
103 g de chocolate semi-amargo (60% cacao)
103 g de dulce de leche repostero
103 g de crema de leche
Para el praliné de avellanas:
80 g de avellanas
80 g de azúcar
40 g de chocolate amargo
Para el almíbar (opcional):
90 ml de agua
90 g de azúcar
1 ml de jugo de limón
Paso a paso para tu torta Betunoire
Paso 1: bizcochuelo
Empezá por precalentar el horno a 160°C. Enmantecá y enhariná tres moldes de 18 cm de diámetro. En un bol, batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y clara. Esto incorpora aire y hace el bizcocho más liviano.
Agregá el aceite de girasol en hilo fino, batiendo constantemente. Luego incorporá el agua tibia y seguí batiendo. Tamizá juntos la harina, cacao, bicarbonato y polvo para hornear. Incorporalos a la mezcla con movimientos envolventes suaves.
Distribuí la masa equitativamente entre los tres moldes. Hornealos por 15 minutos o hasta que al insertar un palillo salga seco. Dejalos enfriar completamente sobre una rejilla antes de desmoldar.
Paso 2: ganache de chocolate y dulce de leche
Picá el chocolate y ponelo en un bowl. Calentá la crema de leche hasta que hierva y volcala sobre el chocolate. Dejá reposar un minuto, luego mezclá hasta lograr una crema lisa y sin grumos.
Cuando la mezcla esté tibia (no caliente), agregá el dulce de leche repostero. Batí con batidor de mano hasta que quede homogéneo y cremoso. Tapá con film en contacto y reservá a temperatura ambiente hasta el armado.
Paso 3: praliné de avellanas
En una olla antiadherente, derretí el azúcar a fuego medio hasta hacer un caramelo dorado. Apagá el fuego y agregá todas las avellanas de una vez. Revolvé solo con el asa de la olla para cubrirlas.
Volcá la mezcla sobre una superficie aceitada o papel manteca. Dejá enfriar completamente hasta que esté dura. Rompé el caramelo y procesalo junto con el chocolate amargo hasta obtener una pasta. Reservá.
Paso 4: armado
Colocá un aro de 18 cm en una base. Poné el primer disco de bizcocho. Si querés, humectalo con almíbar. Hacé un borde con ganache usando una manga y rellená el centro con praliné.
Colocá el segundo disco y repetí la capa de relleno. Terminá con el tercer disco. Llevá la torta a la heladera por al menos 2 horas para que se firme. Luego, cubrí toda la torta con la ganache restante.