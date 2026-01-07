Receta ideal para la merienda: cómo hacer pepas de chocolate caseras paso a paso

Para muchos la merienda es uno de los momentos sagrados del día y, ya sea con mate, café con leche o un té bien caliente, siempre viene bien algo dulce para acompañar. Y si es casero, mejor. Las pepas son un clásico infaltable que pueden prepararse de manera fácil y riquísima en casa.

Cómo preparar pepas de chocolate caseras paso a paso

Desde Cocineros Argentinos compartieron una receta clave para hacer pepas de chocolate en casa. Se trata de una preparación fácil, rendidora y perfecta para compartir en una reunión. Además, no necesita una técnica complicada ni ingredientes difíciles de conseguir.

Ingredientes

Para la masa base:

150 g manteca.

100 g azúcar impalpable.

Un huevo.

200 g harina 0000.

1 cucharada de polvo de hornear.

1 pizca de sal.

50 g de cacao amargo.

Para el relleno:

Chocolate cobertura (semiamargo o amargo, según tu preferencia).

Preparación paso a paso

En un bowl, batí la manteca pomada junto con el azúcar impalpable hasta lograr una crema suave y homogénea. Agregá el huevo e integrá bien. Luego sumá la harina 0000, el polvo de hornear, el cacao amargo y la pizca de sal. Mezclá hasta obtener una masa tierna y lisa, sin amasar de más. Una vez hecha la masa toma porciones pequeñas armá bolitas. Colocalas en una placa previamente enmantecada y, con el dedo pulgar o el dorso de una cucharita, hacé un hueco en el centro de cada una, formando la clásica base de pepas. Llevalas a un horno precalentado a 180 °C durante unos 10 a 12 minutos. La idea es que queden cocidas pero claras, sin dorarse demasiado. Una vez que las pepas estén cocidas y tibias, derretí el chocolate cobertura a baño María o en el microondas. Rellená los huecos con el chocolate líquido y dejá enfriar hasta que solidifique. Y ¡listo, ya podés disfrutar de tus pepas!