Receta saludable para la merienda: cómo hacer chipá proteicos de manera fácil y rápida

El chipá es una de las estrellas de las meriendas y existe una opción para hacerlo más proteico y saludable, pero igual de rico. Conocé como preparar este clásico latinoamericano en su versión más nutritiva y de manera fácil.
Receta de chipá proteico: cómo hacerlo paso a paso
La influencer Agustina Liporace (@Kulinaria.recetas) compartió las claves para hacer una versión más proteica del clásico chipá con menos grasa y el mismo sabor. Es una preparación fácil de realizar y muy rendidora, que te deja la posibilidad de cocinar muchas unidades y guardarlas en el freezer para cocinarlas cuando quieras tener una merienda diferente.
Ingredientes (para más de 30 unidades)
- 400 ml de leche de proteína
- 300 g de ricota magra
- 3 huevos
- 4 C de aceite
- 600 g de fécula de mandioca
- 150 g de queso rallado
- 200 g de queso portsalut light
- 50 g de jamón cocido.
- perejil y ajo en polvo.
Preparación paso a paso
- En una olla cocinar la leche, el aceite de oliva y una cucharada de sal. Cuando empieza a hervir sacar del fuego y volcarlo en la fécula de mandioca. Comenzar a mezclar con una cuchara.
- Incorporar la ricota magra y los huevos. Después sumar el queso rayado y por salud. Unir todo.
- Con una cuchara darle la forma redonda de chipa a la mezcla y colocarlos en una placa.
- Para conservarlos podés llevar al freezer, una vez que están congelados pasarlos a bolsas herméticas y se pueden guardar por tres meses. Si no, podés cocinarlos en el momento en el horno a 200 grados entre 10 y 15 minutos.
Consejo: si querés saborizarlos, como hizo la influencer, podés incorporar el jamón picado, el ajo y el perejil en el paso 2 de la receta y mezclarlos bien. Luego llevalos a cocinar.