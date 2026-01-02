Receta saludable para la merienda: cómo hacer chipá proteicos de manera fácil y rápida

El chipá es una de las estrellas de las meriendas y existe una opción para hacerlo más proteico y saludable, pero igual de rico. Conocé como preparar este clásico latinoamericano en su versión más nutritiva y de manera fácil.

Receta de chipá proteico: cómo hacerlo paso a paso

La influencer Agustina Liporace (@Kulinaria.recetas) compartió las claves para hacer una versión más proteica del clásico chipá con menos grasa y el mismo sabor. Es una preparación fácil de realizar y muy rendidora, que te deja la posibilidad de cocinar muchas unidades y guardarlas en el freezer para cocinarlas cuando quieras tener una merienda diferente.

Ingredientes (para más de 30 unidades)

400 ml de leche de proteína

300 g de ricota magra

3 huevos

4 C de aceite

600 g de fécula de mandioca

150 g de queso rallado

200 g de queso portsalut light

50 g de jamón cocido.

perejil y ajo en polvo.

Preparación paso a paso

En una olla cocinar la leche, el aceite de oliva y una cucharada de sal. Cuando empieza a hervir sacar del fuego y volcarlo en la fécula de mandioca. Comenzar a mezclar con una cuchara. Incorporar la ricota magra y los huevos. Después sumar el queso rayado y por salud. Unir todo. Con una cuchara darle la forma redonda de chipa a la mezcla y colocarlos en una placa. Para conservarlos podés llevar al freezer, una vez que están congelados pasarlos a bolsas herméticas y se pueden guardar por tres meses. Si no, podés cocinarlos en el momento en el horno a 200 grados entre 10 y 15 minutos.

La mezcla del chipá se puede llevar al freezer y conservar por hasta 3 meses

Consejo: si querés saborizarlos, como hizo la influencer, podés incorporar el jamón picado, el ajo y el perejil en el paso 2 de la receta y mezclarlos bien. Luego llevalos a cocinar.